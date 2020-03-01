LIHKG│一文了解連登開Post潛規則　你必須知道這20大關鍵字　

全香港最多人上嘅大型討論區，LIHKG，網民幫佢改咗個中文名，連登。天下大勢，合久必分，連登活躍網路嘅年齡唔長，2016年，因為高登同另一非官方APP「HKG+」發生爭執，連登喺呢個時候出現，好多人都決定由高登移民去新論壇，令到連登即刻爆紅，人數規模至今都遠超其他香港討論平台。連登作為香港網路文化嘅集散地，幾乎要了解香港網民，就一定要上連登。不過，連登並唔係睇落咁簡單，有好多潛規則，好似唔好打5P字咁，隨時俾人罵埋伯母。今日就等DailyView用網路大數據話你知，連登二十大開Post標題常用語，俾大家一文了解連登生態。
LIHKG，網民幫佢改咗個中文名，連登。（LIHKG截圖）
DV小教室：網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測、爬梳港澳地區近萬個網站、頻道，其中包括新聞頻道、各大討論區、FB、IG以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路posts和comments ，數值愈大代表主題項目的討論度愈高。
數據分析20個標題關鍵字 一人N＿都唔夠hehe吸引？（點圖放大▼▼▼）
分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月18日至2019年12月17日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『LIHKG十大標題常用詞』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。
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