LIHKG│一文了解連登開Post潛規則　你必須知道這20大關鍵字　

全香港最多人上嘅大型討論區，LIHKG，網民幫佢改咗個中文名，連登。天下大勢，合久必分，連登活躍網路嘅年齡唔長，2016年，因為高登同另一非官方APP「HKG+」發生爭執，連登喺呢個時候出現，好多人都決定由高登移民去新論壇，令到連登即刻爆紅，人數規模至今都遠超其他香港討論平台。連登作為香港網路文化嘅集散地，幾乎要了解香港網民，就一定要上連登。不過，連登並唔係睇落咁簡單，有好多潛規則，好似唔好打5P字咁，隨時俾人罵埋伯母。今日就等DailyView用網路大數據話你知，連登二十大開Post標題常用語，俾大家一文了解連登生態。