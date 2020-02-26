日本twitter瘋傳│令女生愛得瘋的4種反差萌男子　擁這特質最加分

「如想像中溫柔」及「冷淡之中帶點溫柔」，這兩種人，哪個比較吸引你呢？有不少人會選擇後者，絕對是因為感受到「反差萌」的魅力。

所謂反差萌，是戀愛中的一種有趣的現象。就像少女漫畫的情節一樣，透過表現出與既有形象不同的性格，從而令對方心動。雖然反差萌可以有很多種表現方法，但最近這位日本網民在twitter舉出4個例子，不少網民留言大讚有共鳴。

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田中圭、玉木宏都有反差萌

貼文在日本twitter瘋傳，短短數週就獲得37萬人讚好，可想而知究竟有多少女生表示認同。有女網民就列出對應以上反差萌的男明星，其中《大叔的愛》中一副熟男外形卻擁有呆萌性格的田中圭、還有釘了耳骨耳環的火辣型男玉木宏都有上榜。

👇👇👇 4個男明星意外有反差萌 👇👇👇

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反差萌結識異性有先決條件

適時表現出反差萌性格，會讓心儀自己的女生心動。不過要利用自己的反差萌性格，卻有一個先決條件。有日本網民就在原文下留言指出「只限型男」理論，當然有在下方附上改圖，因為有圖有討論嘛！

👇👇👇 究竟是什麼先決條件呢？ 👇👇👇

日本女性6大擇偶條件

如果沒有達到上述條件的話又不需要過度悲哀，反正反差萌又不是唯一條件。之前有日本女網民就在網路上分享了6個擇偶條件，其中有三個就不需要這些臉孔條件，相信各位仍然有望出Pool！

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究竟日本女網民還列出了什麼條件呢？即刻到原文看：

【擇偶條件】日本女網民熱數6大理想男友特質 身高176cm是基本？