完美男友經常早睡　女生發現IG可疑帳號　揭發他竟是世紀渣男！

無人是完美的。就算他多好多優秀，也總有弱點。最近，一名女生向韓國節目《戀愛的發現》投稿，指自己發現了「幾乎完美」的男友一個超驚人的秘密。這個秘密，令他不再完美，就連節目主持人聽到之後都不禁狂飆粗口！

事主一直都以為男友非常完美／《經常請吃飯的漂亮姊姊》劇照

不過，當她發現了一個秘密之後，對他只充滿怨恨和憤怒。／《愛上變身情人》劇照

一名26歲的女生，近日因為愛情煩惱而向節目《戀愛的發現》投稿。幾年前，她在一間公司當了兩年實習生，期間認識了現在的男朋友。男朋友當時是她的上司，比她年長11年。雖然如此，他們一直快樂地拍拖，男朋友待她非常好，經常給她工作上的建議，亦經常送很多禮物給她。不過，最近她在IG發現了一個十分可疑的帳戶，更揭發了男友的「驚天大秘密」。

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節目主持人對事主應否報復存在不同的意見。有人認為，報復不會令事主得到幸福，反而可能受到更多傷害，所以不應該報復。不過，亦有人認為，其實該名男子的妻子極有可能還被蒙在鼓裡，覺得她也是另一名受害人，所以建議事主應該至少將證據給他的妻子看，讓她知道這個人的真面目。