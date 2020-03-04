陌生人PM開口稱呼竟是15年前OnlineGame網名　回憶打機必遇10件事

台灣最近有女生收到一個神奇的短訊，而對方對她的稱呼，竟然是15年前她打Online Game的網名，事件令不少網民想起過去打機的回憶。小編歸納出大家打Online Game必定遇過的10件事，相信你現在想起還是會津津樂道。

一名女網友在facebook「爆廢公社」表示，自己最近在微信收到好友邀請，加了之後對方竟直接叫出她的15年前用過的網名，原來是15年前一起打過Online Game的網友，更說「我記得你的臉，你的暱稱十幾年來沒變。」

原來對方是樓主當年魔力寶貝的網友。

貼文引起網友熱烈討論，不少人感嘆以前曾一起玩過遊戲的朋友，現在都已經找不到，種種過去打Online Game的回憶湧上心頭，當年的網公網婆不知去哪兒了。小編當年打Online Game的公會會長，跟遊戲內認識的女生結婚，擺酒時更請了公會成員去呢！

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同場加映：

美國隊長梗圖近日風行網絡，不少網民紛紛加入改圖行列，將一些笑話改成對話圖，令笑點更上一層樓，例如將舊笑話重新包裝、食字諧音笑話等，更有專屬的梗圖生產器，一起來看看這些笑話吧。

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