新冠肺炎│日本金澤美術大學變裝畢業禮　15個Cosplay熱爆Twitter

日本金澤美術大學的變裝畢業禮，學生們高質的Cosplay是每年的城中熱話。雖然不少學校因新冠肺炎而取消畢業禮，但金澤美大則決定將畢業禮規模縮小。似乎學生的熱情並未受疫情影響，水準還是一如以往的高質，再度成為Twitter熱話。

Yahoo！Japan 新聞

雖然金澤美大因武漢肺炎疫情，決定將畢業典禮規模縮小，除了禁止家長入場外，更取消全體一起唱校歌環節，畢業典禮時間也大大縮短。但疫情無減學生的創意和熱情，現場氣氛依然高漲，同學化身話題人物Joker小丑、漫畫《七龍珠》經典角色魔人布歐⋯⋯

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作為Cosplay大國，日本有個一年一度名為「地味萬聖節」的搞笑活動，參加者會Cosplay各種日常生活小細節，以平凡低調的方式歡賀萬聖節。

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