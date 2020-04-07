新冠肺炎｜疫情越耐越神經質？　教你如何解決12星座過敏神經

新冠肺炎COVID-19入侵全球，專家話情況未見樂觀，疫情傳播唔知幾時先完！香港人喺肺炎開始無耐，已經心知不妙，全城嚴陣以待，無奈物資唔夠，口罩消毒液四圍撲，轉個頭連米呀廁紙呀都無埋。好多人都話，大家都變得越嚟越神經質！其實神經質每個人都有，有留意12星座就知，大家敏感嘅地方都唔同。做人想淡定？一定要對症下藥。今日就等DailyView用網路大數據，話你知12星座神質排行榜，同埋個敏感位喺邊喇！