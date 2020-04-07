新冠肺炎｜疫情越耐越神經質？　教你如何解決12星座過敏神經

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新冠肺炎COVID-19入侵全球，專家話情況未見樂觀，疫情傳播唔知幾時先完！香港人喺肺炎開始無耐，已經心知不妙，全城嚴陣以待，無奈物資唔夠，口罩消毒液四圍撲，轉個頭連米呀廁紙呀都無埋。好多人都話，大家都變得越嚟越神經質！其實神經質每個人都有，有留意12星座就知，大家敏感嘅地方都唔同。做人想淡定？一定要對症下藥。今日就等DailyView用網路大數據，話你知12星座神質排行榜，同埋個敏感位喺邊喇！
12星座邊個最神經過敏？12個溫馨提示解決各個星座「過敏源」▼▼▼
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月08日至2020年03月07日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『十二星座神經質排行』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】