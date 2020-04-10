6個動漫卡通人物浮世繪化　初音未來、迪士尼公主穿越變和服美人

迪士尼角色常常被惡搞，已說不上是甚麼奇事。日本有兼職插圖和漫畫的網民オノ・タコ，在Twitter分享一系列將卡通人物甚至二次元角色浮世繪化。由迪士尼公主到動漫角色，通通變成和服美人。

迪士尼公主都玩穿越？日本兼職插圖師オノ・タコ在Twitter分享一系列將卡通人物甚至二次元角色浮世繪化作品。不單單是主角，就連旁邊的小配角都仔細重製，超強畫功獲一眾網民大讚！經過重製後的角色，大家又認得幾多個？

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原文Twitter:

迪士尼角色常常被惡搞，日本藝術家Shusaku Takaoka用超強改圖技術，將迪士尼公主角色們的形象大崩壞，作品在外國爆紅！

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