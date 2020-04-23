羅志祥周揚青分手　心理學拆解7類男生最易出軌｜拍拖要考牌#27

愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐 Opener》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。 📧 如果你遇上感情難題，可以email到opener@hk01.com，《拍拖要考牌》會邀請專家免費為你解答。 📧

資料圖片

內地網紅周揚青 (Grace) 與台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 相戀9年，女方今日突然於微博發文, 證實與小豬已經分手一段時間，並自揭分手原因是看了小豬的手機，發現「你（小豬）曾經介紹給我見過你旗下的女藝人，甚至你的化妝師，都有長期不正當男女關系」、「經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』，更鬧爆小豬是渣男。

▼▼▼▼點擊看周揚青分手千字文▼▼▼▼

+ 2

成人親密障礙和性上癮治療研究專家 Robert Weiss 指，接觸大部分出軌男士對外遇的辯解是「女生不知道的話，就不構成傷害」。要關係長久穩定，誠實和透明是維繫感情的不二法門，Weiss 指男生出軌，除了是貪新鮮和衝動這些原因外，還有另外一些心理因素。

▼▼▼▼點擊看心理學拆解7類男生最易出軌▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

周揚青更在文中提醒一眾女生「姑娘們，千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人，因為有的人，他渣是天生的。」但渣男應如何提防呢？前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，經「渣男往往臉皮厚，大膽，善於撒謊，不太受道德約束，花招詭計多，不負責任。而這些特點，恰恰擊中了女人的要害」。

▼▼▼▼點擊看專家分析暖男與渣男的5大差別▼▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

立即click入內文看足本版：女生必學渣男鑑定術！專家數暖男與渣男5大差別｜出Pool補習班#28