BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲　英化妝師點名YG鬧爆：唔係第一次

南韓女團BLACKPINK睽違1年即將於6月26日發行先行曲《How You Like That》回歸樂壇，從13日起每日都發出回歸照片與影片預熱，讓歌迷興奮不已。不過其中Jennie一個眼睛上彩繪眼妝的造型，卻被英國化妝師發現抄襲她，並直接點名YG與YG彩妝師：「從沒問過我或註明我，這是不對的！」

BLACKPINK在20日釋出的預告中，一張Jennie臉部特寫照，在左眼上的眼妝立刻引起注意，亮粉色眼妝以類似火焰的圖案框住了下眼窩，火焰延伸到了眼尾，搭配同款指甲彩繪，妝容破格十分有魅力。

BLACKPINK又抄襲？點圖看《How You Like That》回歸照片▼▼▼

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不過Jennie眼妝卻被一名叫做Nushafarin的化妝師質疑抄襲她的作品，根據她在自己經營的7萬人追蹤IG「nush.mu」上的介紹，她可能是一位阿富汗裔、在英國生活的小型化妝師。據她所稱，BLACKPINK Jennie的回歸眼妝，是她於今年2月就已經公布過的創作。

她發表長文表示，「我對於別人因為我的作品而受到啟發、甚至二創都沒有問題，但當然要註明來源。事實上若是別人因為我而湧現靈感，是非常令人受寵若驚的。但是像YG這種大品牌花錢讓藝術家去重製我的作品，卻從來沒有通知我或是註明出處，這是不能接受的。」

英化妝師點名YG鬧爆：唔係第一次！點圖看IG原文▼▼▼

她甚至直言，「這是不對的，而且他們過去在內容創作上就發生過類似的狀況了。」批評YG已經不是第一次。她強調抄襲是違法且錯誤的行為，也試著與YG以及他們的彩妝師聯繫但都毫無回應，乾脆直接在IG上標註YG公司與彩妝師帳號，希望獲得回覆。

針對有些網友回復她，認為她不是「火焰眼妝」創作的第一人，她則反擊，雖然火焰眼妝的確流行一陣子，她也從沒說自己是火焰眼妝的創作者，但她的創作不是一般在網路可以找得到的款式。

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她強調這個眼妝的獨特取決於位置，放在眼睛的下方，且只有一眼，在內外眼眶都以線條輕輕勾勒，她的靈感其實是源自「刀」而非火焰，而BLACKPINK彩妝師甚至顏色都維持粉色，連粉色下的陰影都照她所畫。但目前YG並無針對是否抄襲一事給出回應。

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