初次約會小秘技　留意3個生活細節秒速識破渣男｜出Pool補習班#43

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是否對初次約會充滿期待？希望男生溫柔體貼、和自己志趣相投、性格正直可讓人依靠⋯⋯慢著！幻想總是美好的，但事實又是否盡如人意？要是遇上渣男，到時候傷心又傷身！說到避開渣男大法，櫻花妹有自己一套。早前有日本網站訪問多名女生，總結出她們初次約會的心得，發現只要留意男生在約會中的3個生活日常，就能分辨對方是否渣男！

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他對你好？還是對所有人都一樣好？這說是「暖男」和「中央暖氣」的最大分別。要提防「偽暖男」，專家提醒要留意5大點，讓一眾單身女生帶眼識人，或遇到好男生就要好好把握。前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，經常聽到有單身女生分享，「我都唔明，點解次次拍拖都會遇到啲衰人，唔係移情別戀、就係無疾而終...」Yubi指，「渣男往往臉皮厚，大膽，善於撒謊，不太受道德約束，花招詭計多，不負責任。而這些特點，恰恰擊中了女人的要害」。

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