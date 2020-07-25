初次約會講咩好？SpeedDating專家5招化解尷尬｜出Pool補習班#44

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《觸及真心》劇照

終於鼓起勇氣約心儀對象見面？或是朋友想介紹單身朋友你認識？抑或是第一次參加Speed Dating？是否擔心第一次約會會 dead air，面對朋友就不知如何打開話題，甚至低頭打手機避免你眼望我眼的尷尬情況？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享5招小貼士，教大家如何能在首次約會中，能帶動氣氛，展現自己健談一面！

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自嘲，是不少人選擇打開話匣子的方式。但 Anita 提醒，自嘲總比自誇好，「香港大部份女生都是事業女性，她們有固定職業、收入，根本不需要、也沒有打算依靠男人，在配對的經驗當中發現，更多的女生反而是怕嫁給花花公子或超級工作狂，她們大多追求簡單、穩定、快樂的生活」。所以約會過程中不停強調財富實力的話，反而讓人反感！

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究竟約會應該誰埋單？如果全由男生埋單，負擔大不在話下，女生也許會覺得不自在吧！不過如由女生提議AA制，又會否太損男生面子？女生如果想分擔一下，又該如何是好呢？Anita指，偷偷埋單已是大忌！如果初次約會去到結帳部分，應如何是好？

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