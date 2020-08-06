黎巴嫩大爆炸後又見新布尼亞病毒？心理學家4招擺脫負面訊息轟炸

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早前（4日）黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發生做成多人死傷的大爆炸後，電視、社交平台、甚至朋友間的WhatsApp群組，都轉發著災難現場的影像。新冠肺炎疫情仍未消散之際，內地又傳出新布尼亞病毒疫情。面對近期大量的負面訊息轟炸，心中的鬱悶情緒又該如何排解？

（路透社）

黎巴嫩於8月4日發生大爆炸，其威力影響數公里以外的地區，大量建築物受損。據當地媒體報導，事件至今導致超過5,000人死傷。媒體、社交平台，甚至朋友間不停轉播災難現場影像，災區滿目瘡痍的情況，災民流血受傷的畫面不斷。身在香港的我們，在災難面前有否感嘆生命脆弱？

GettyImage

看見別人的慘況而自己甚麼都做不了，又會否因而感到無力？在訊息轟炸的時代，面對近期排山倒海而來的負面訊息轟炸，臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）分享4個貼士，幫助大家排解心中的鬱悶情緒。Daisy補充，即使非現場經歷，只是觀看影片或圖片，部分人或會過份代入而感到驚怕和焦慮，或有機會患上創傷後壓力症候群（PTSD），如情況嚴重甚至影響生活就需要尋求專業協助。

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