所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？奶茶妹請來了性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。

一條問題就已經看得出你是否性上癮。

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童嵩珍的YOUTUBE頻道：按我

很多人都知道，過度自慰對身體弊多於利，這是沒有討論空間的。不過如何計算「過度」？不少人都會以數作為衡量標準，可每個人身心狀態都不一樣，很難一概而論。情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy表示，可以透過身體的反應，或者一些徵兆，得知自己是否要停手。

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