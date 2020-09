JaniceMan文詠珊日前(8日)結婚1周年,在社交網站貼出當年今日的結婚照紀念時大曬英文,但一眾網民卻將焦點放在帖文中的JM港式英語!喜愛英文寫作的JM因甚麼事被一眾網民恥笑呢?

JaniceMan文詠珊日前(8日)為慶祝結婚一周年,在社交網站貼出當年今日的結婚照作為紀念,在帖文中不忘大晒英文寫到:「That moment in time when two become one, September 2019, Remembering today last year. Time flies can’t believe it’s been one year already.」但一眾網民卻將焦點放在帖文中的JM港式英語,「remembering today last year」一句讓網民𢯎晒頭,留言指「搵人proofread下先出啦」、「何解英文差嘅人都喜歡寫英文」⋯⋯

唔想畀人笑可以點?Well~~作為專業的偽ABC,就總要有幾句口頭禪旁身,例如chill、well、gonna⋯⋯但小心用錯會淪為笑柄,被人恥笑一世。以下10個港人常用英文,你又有無用錯?

Facebook專頁Kongish Daily《港語日報》,最近發文廣邀網友留言,將廣東語諺語統統翻譯成港式英語kongish,更率先拋磚引玉寫下一句「See ma chiu’s heart, all pedestrians can see.」,不少網民都跟足規矩只留英文,看看你能否猜出這些句子的中文原句吧!

