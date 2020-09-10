JaniceMan文詠珊日前（8日）結婚1周年，在社交網站貼出當年今日的結婚照紀念時大曬英文，但一眾網民卻將焦點放在帖文中的JM港式英語！喜愛英文寫作的JM因甚麼事被一眾網民恥笑呢？

JaniceMan文詠珊日前（8日）為慶祝結婚一周年，在社交網站貼出當年今日的結婚照作為紀念，在帖文中不忘大晒英文寫到：「That moment in time when two become one, September 2019, Remembering today last year. Time flies can’t believe it’s been one year already.」但一眾網民卻將焦點放在帖文中的JM港式英語，「remembering today last year」一句讓網民𢯎晒頭，留言指「搵人proofread下先出啦」、「何解英文差嘅人都喜歡寫英文」⋯⋯

唔想畀人笑可以點？Well～～作為專業的偽ABC，就總要有幾句口頭禪旁身，例如chill、well、gonna⋯⋯但小心用錯會淪為笑柄，被人恥笑一世。以下10個港人常用英文，你又有無用錯？

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Facebook專頁Kongish Daily《港語日報》，最近發文廣邀網友留言，將廣東語諺語統統翻譯成港式英語kongish，更率先拋磚引玉寫下一句「See ma chiu’s heart, all pedestrians can see.」，不少網民都跟足規矩只留英文，看看你能否猜出這些句子的中文原句吧！

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