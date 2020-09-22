勞工及福利局局長羅致光昨日（20日）於網誌中表示，畢業生於5至8月進入勞動巿場，會成為失業人口上升的主要原因。有不少畢業生趁著疫市市道蕭條，考慮藉此機會體驗 Gap Year（空檔年），但又擔心空檔年的一年空窗期不利之後找工作。 《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」拆解職場菜鳥6大 Gap Year 迷思。

（資料圖片）

政府上周公布，6月至8月的失業率維持在6.1%，但失業人口增加至24.83萬人。勞工及福利局局長羅致光昨日（20日）在網誌中表示，由於畢業生在5至8月進入勞動巿場，會成為失業人口上升的主要原因。

有不少畢業生趁著疫市市道蕭條，考慮藉此機會體驗 Gap Year（空檔年）。Gap Year（空檔年）文化源自外國，意指年輕人在高中或大學畢業後休學一段時間，進行遊學或旅遊等體驗，藉此擴闊眼界，增強技能，認清未來的目標及規劃未來。有不少畢業生或初出來工作的菜鳥趁著疫市市道蕭條，考慮藉此機會體驗 Gap Year。企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」指，年輕人為了 Gap Year 而衝動裸辭的行為非常不智，在遞信前應先留意以下6點。

▼▼▼▼點擊看專家拆解職場菜鳥裸辭、GapYear6大迷思▼▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

疫市下不少打工仔被逼放無薪假，有的甚至被成為開刀對象。一眾孝順仔女若不幸被裁或減薪，家用方面又應如何處理？《開罐 Opener》請來「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

▼▼▼▼點擊看專家教4招拆解▼▼▼▼