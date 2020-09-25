80後公關公司創辦人　不向逆境屈服　樂觀抗病變最強青年領袖

逆境自強這四字真言，說起來易，要實踐非人人做得到。 80後的譚麗時（Angel Tam）是位公關公司創辦人，並擔任國際青年商會副會長等職務。她面對親人離逝、感情和健康等多方面問題和挫折，不單沒有放棄，還咬緊牙關，更研發出APP助傷殘人士、透過不同機構和平台幫助有需要人士。

父母相繼離開，令Angel在傷痛中變得更堅強。（受訪者提供）

面對傷痛更珍惜時間

Angel雖然時常帶著爽朗的笑容，但她其實在30歲發現患有家族遺傳的強直性脊椎炎，亦先後經歷雙親逝世的痛。她的父親因末期肺癌離世，半年後患有強直性脊椎炎的母親因腎衰竭突然入院，兩年後亦離世了，為作為獨生女的Angel帶來沉重打擊。然而，她從母親堅忍的個性學會逆難而上，即使每天早上4點便會痛醒，亦甚少對外提及病情。Angel表示：「我不清楚何時無法走路，不知道何時要坐輪椅，所以我好珍惜一分一秒，想做就去做！」

研發App助傷殘人士

踏入40歲的Angel仍致力增值自己，她去年於香港浸會大學修讀「人工智能與數碼媒體理學碩士」，並研發應用程式「傷殘人士友好指南」服務社群。她亦為香港疼痛基金，錄製13集香港電台節目「痛愛香港」，希望透過患者身份分享痛症小知識，喚醒大眾關懷身邊患有長期痛症朋友的意識。眼見本港經濟環境每況愈下，Angel推動 「團抱香港」新媒體平台，幫助中小企業尋找新方向和發展機會。Angel：「因為我生命不完整，才會想幫到一個得一個。生命不是要令自己燦爛，而是令身邊人也燦爛。」

Angel在2019年獲城市女青年商會頒發「全港時尚專業女性選舉2019」獎項。（受訪者提供）

成為香港女性典範

Angel面對逆境迎難而上，她更以自身的經歷鼓勵他人，更積極參與社會服務，貢獻社會。這份堅強與愛心，令她於2019年獲城市女青年商會頒發「全港時尚專業女性選舉2019」獎項，成為香港女性典範。

與青商共同成長 豐富閲歷和人生

Angel於2009年開始加入國際青年商會（JCI），參與「小企業大長征」，擔任香港活動及記招主席。2012年及2014年先後擔任浩洋副會長及會長，推動不少大跨度的工作計劃：Ocean 10 Run 10K、亞洲青年100指數、Run For Youth、小企業大長征尋找快樂的故事。更與恒生商學院出版第一本由學生編採的《JUST VOICE OUT》，獲得最傑出分會會長的獎項。2018年擔任總會執行副會長，完成「一帶一路國際青年高峰會2018」工作計劃。

在JCI擔任不同的職務豐富Angel的閱歷，讓她有機會到不同的國家、認識不同背景的朋友，更擔任了一些社企的顧問。未來的日子，Angel希望可以為青年商會及有需要的人付出更多，將自己新觀點和思維帶入商會，並集中會員需要，為社會成就新的青年領袖。

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面對逆境，堅持到底，用自己的力量去創造更好的人生。 「全港時尚專業女性選舉2019」 得奬者─譚麗時女士（Angel Tam)

本港近年經歷了社會運動及疫情，經濟面臨前所未有的重大打擊，很多年青人對前路感到迷惘。Angel曾經歷無數高山低谷，深明現時年青人的困局。她勉勵年青人不要放棄，深信辦法總比困難多，只要堅持自己的理想和目標，總有一日會雨過天青，她就憑這個信念捱過重重難關。Angel建議年青人了解及運用自己的長處，透過多變、多角度思考，發掘不同的可能性，在逆境下突圍而出。