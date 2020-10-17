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男友真的有高質和劣質之分？近日，網上再瘋傳一則「教各位師姐點樣選擇高質男人」帖文，雖然帖文為本年6月所發，但再度被「翻炒」成熱議。有女生在討論區發千字警世文，「教各位師姐點樣選擇高質男人」，引起網民熱議。發文女生指，「我上過好多討論區 , 發現好多女人都有同一個問題 ， 就係嫁錯人 ! 」，網民更列出8大劣質男特質。

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前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 指，文章部分內容雖然有點踩界，但也有值得參考的地方。Anita分析，選擇婚姻對象時，男方有品味有頭腦固然好，因為長此下去，你們才會有源源不絕的話題；另外婚姻涉及生活，確實不多不少都與經濟掛鉤。

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但Anita又指，雖然學歷有一定的參考價值，但很多例子都證明工作能力與學歷無關，男士的溝通能力更為重要，亦要留意男方有沒有上進心，或許將來他有能力更上一層樓。例如在工程行業，若男士願意進一步修讀不同課程，職位大有機會再攀升。Anita又提醒，女生也要審視自己的條件，例如外表、年齡及性格，看看能否跟「優質男士」交流，不能一面倒貶低體力勞動階層。

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一直單身的你，是在埋怨真命天子/女迷了路，怎麼還未出現嗎？有沒有想過，讓自己出不了Pool的元兇竟是自己？ HKRD另一創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享以下4個單身者常有的愛情謬誤，讓自己在單身的死胡同中走不出去。

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