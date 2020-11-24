本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，衞生防護中心昨日(23日)公布新增73宗確診個案，跳舞群組已累計132人染疫。而截至23日下午，本港錄得逾70宗初步陽性確診個案。

東區鰂魚涌社區會堂原本只分有已預約與即場預約兩條隊伍，強制檢測市民與自願檢測市民排在同一條隊伍。（張浩維攝）

食物及衞生局局長陳肇始昨日（23日）於電台節目中表示，本港疫情嚴峻，而不戴口罩活動屬高危，政府會採取多個策略，包括加大檢測量。她指由23日開始，四間社區檢測中心有需要下可延長開放時間；而荃灣、西貢及大埔三區亦會加設流動採樣亭或樣本派發點。

（節目《教えてもらう前と後》截圖）

早前，日本節目《教えてもらう前と後》請來前線醫生，日本呼吸道疾病專家 大谷義夫分享4個日常防疫秘訣。大谷醫生表示自己作為前線醫生，除了勤洗手消毒等措施外，平日還會透過4種方法來防疫，包括睡眠時間、營養攝取等等，能有效降低逾4倍感染率。

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同場加映：袁國勇指物品共用或增感染風險 日專家揭車廂、升降機最高危企位

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，市民外出時最好自備物資，不要共用街市魚檔毛巾或其他器具，「共用情況喺疫症情況係唔要得，好似森林大火。」



日常生活市民共用的物品又豈止魚檔毛巾，每天更少不免要搭車搭升降機，日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史分析，公共空間如車廂及升降機中感染病毒的高危位置。

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