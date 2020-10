Netflix《艾蜜莉在巴黎》7句現代女生愛情領悟｜出Pool補習班#52

愛情求生手冊!情路上陷阱處處,一不留神激嬲男/女朋友,從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌,《開罐》為各位愛情新牌仔,增加情場求生技。 📧 如果你遇上感情難題,可以email到opener@hk01.com,《拍拖要考牌》會邀請專家免費為你解答。 📧

Netflix近期熱播的愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris) 大家有在追看嗎?由《色慾都市》(Sex and the City)班底製作,並由《穿著Prada的惡魔》當代時尚教母和法國服裝設計師Marylin Fitoussi聯手合作設計造型。劇情主要來自美國芝加哥的 Emily(Lily Collins飾演)意外獲得夢寐以求的工作機會,獨自勇闖時尚之都巴黎,但遇到文化差異而處處碰壁,並在自我迷失中成長的一套輕鬆小品。

《艾蜜莉在巴黎》 劇照

《艾蜜莉在巴黎》在 Netflix 上架不足一星期,就已登上各地點播排行榜的首5位。以下整理了《艾蜜莉在巴黎》的7句人生語錄,從幽默的台詞中找到 Emily 現代年輕女生的愛情領悟。

同樣來自 Netflix 的《婚姻故事》(Marriage Story),由入圍奧斯卡金像獎的製片人 Noah Baumbach 執導、Adam Driver 及 Scarlett Johansson 主演,講述一段分崩離析的婚姻和一個團結凝聚的家庭剖析,帶出婚姻之間的殘酷現實。當中不少金句真實的反映家庭和感情關係的動人之處,刺中不少人的痛處。以下的15句經典台詞,有哪一句最讓你心痛?

