看韓劇時,除了留意人氣最高的小生花旦之外,不少上了年紀的「大叔」演員亦非常搶眼,例如最近在劇集《重回18歲》中擔任男主角的47歲演員尹相鉉、連續2季劇集《浪漫醫生金師傅》的55歲演員韓石圭等。以下這16名大叔演員的年輕照片,大家又認得幾多個?

尹相鉉/《重回18歲》劇照

有些迷妹喜歡看「OPPA」,有些人就是「大叔控」,對上了年紀的成熟男人特別鍾情。不少韓國的大叔演員,都有著不比年輕一輩輸的人氣,例如鄭雨盛、河正宇、車仁杓等。以下這16名大叔演員的年輕照,大家又認得幾多?

▼▼▼點擊圖片查看大叔演員年輕照,你認得幾多個?▼▼▼

同場加映:20個韓星十年對比

最近社交媒體Facebook興起一股「how much have you changed」的挑戰熱潮,參加者要貼出帳戶裡第一張與最新一張大頭照作對比,看看這些年到底你改變了多少。趁著這波熱潮,《開罐Opener》與大家看看以下這20位韓星這些年的改變!

