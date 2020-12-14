趙震雄超帥、馬東錫認不出　16個韓國大叔年輕照你認得幾多？

開罐
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看韓劇時，除了留意人氣最高的小生花旦之外，不少上了年紀的「大叔」演員亦非常搶眼，例如最近在劇集《重回18歲》中擔任男主角的47歲演員尹相鉉、連續2季劇集《浪漫醫生金師傅》的55歲演員韓石圭等。以下這16名大叔演員的年輕照片，大家又認得幾多個？

尹相鉉／《重回18歲》劇照

有些迷妹喜歡看「OPPA」，有些人就是「大叔控」，對上了年紀的成熟男人特別鍾情。不少韓國的大叔演員，都有著不比年輕一輩輸的人氣，例如鄭雨盛、河正宇、車仁杓等。以下這16名大叔演員的年輕照，大家又認得幾多？

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同場加映：20個韓星十年對比

最近社交媒體Facebook興起一股「how much have you changed」的挑戰熱潮，參加者要貼出帳戶裡第一張與最新一張大頭照作對比，看看這些年到底你改變了多少。趁著這波熱潮，《開罐Opener》與大家看看以下這20位韓星這些年的改變！

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