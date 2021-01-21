直撃On Air KOL 2021︱走進20強訓練營　名模Eunis展示最強穿搭術

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-01-21 06:00

On Air KOL 2021計劃20強已經誕生，早前大會邀請到名模陳繹嵐（陳嘉容）Eunis Chan擔任導師，大談今季最新潮流，又指導20名參賽者建立個人品牌，一步一步邁向成功KOL之路！

今次20強星級KOL訓練營為期三天，大會邀請不同的名人導師為20強參賽者提供特訓，內容包括心態管理、形象設計、演說和拍攝技巧，甚至市場分析，讓這班參賽者成為一個出色又具正面影響的最強KOL。

On Air KOL 2021導師陳繹嵐Eunis Chan （陳嘉容）

名模陳繹嵐Eunis Chan是On Air KOL 2021星級導師之一，她入行超過20年，與眾多國際品牌合作，緊貼時尚生活潮流，為不同企業提供專業儀容和形象指導。今次Eunis正是為20強星級KOL訓練營提供「個人品牌建立」課程，講解今季最新潮流，又邀請同學分享搭配心得，增強他們自信，因為她認為KOL必須選擇適合自己形象和方向的造型。

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「如果係fashion同美容KOL，就算佢唔係靚仔靚女，都要順眼同吸引我去睇，包括佢嘅皮膚護理、化妝髮型、甚至衣著配搭係咪適合佢嘅個人風格。」Eunis又表示經營形象不一定花很多錢。

最緊要係你有passion，肯花時間去研究，唔一定要著high brand，你要有獨特個人嘅fashion sense，令自己用10蚊嘅衫都同樣著到一千蚊咁。

她寄語參賽者必須「學習學習再學習」，絕不能偷懶，除了平日要勤力研究和參考潮流，不斷吸收資訊，還要建立自己的個人風格，才可成為獨當一面的KOL。

總觀20強參賽者在潮流搭配上各有千秋，又思想鮮明，想知道冠軍寶座最終花落誰家，記得緊貼On Air KOL 2021報導！