坪洲船期時間表2025｜中環/長洲/愉景灣/梅窩來往坪洲時間 +票價

坪洲可以說是遠離煩囂的最佳離島選擇，形狀像一個「凹」字。坪洲船程要幾耐？離市區約40分鐘船程，島上保留了昔日風貌。現時前往坪洲除了可在中環碼頭出發，亦可在愉景灣，長洲及梅窩等離島搭船前往。

中環碼頭來往坪洲｜船期表及票價

中環去坪洲船程要幾耐?

由市區前往坪洲，可於中環6號碼頭乘搭渡輪。普通渡輪及快速渡輪票價於平日和公眾假期亦有不同。

普通渡輪：每隔1.5小時一班，行程約40分鐘；

快速渡輪：每隔1小時15分鐘至1.5小時一班，航行時間約25至30分鐘

中環碼頭來往坪洲船期表｜星期一至六（公眾假期外）

中環碼頭來往坪洲船期表｜星期日及公眾假期

* 普通船服務

^ 尾班船

( )快速渡輪首班船不載貨（單車除外）

▲ 此快速渡輪航班將提供載貨服務及寄運貨物服務

# 此航班到達坪洲後會繼續前往喜靈洲，前往喜靈洲的乘客無須在坪洲碼頭登岸

中環碼頭來往坪洲票價 | 星期一至六（公眾假期外）

中環碼頭來往坪洲票價｜星期日及公眾假期

愉景灣來往坪洲（經神樂院）| 船期表及票價

如從愉景灣去坪洲，可選擇乘搭坪洲街渡，船程大約10分鐘，經神樂院後，就會到達坪洲渡輪碼頭。

愉景灣來往坪洲（經神樂院）船期表｜星期一至六（公眾假期外）

愉景灣來往坪洲（經神樂院）船期表｜星期日及公眾假期

愉景灣來往坪洲（經神樂院）票價

長洲-芝麻灣-梅窩-坪洲橫水渡船 | 船期表及票價

如從離島前往其他離島如坪洲、芝麻灣、梅窩等地，可選擇乘搭橫水渡，橫水渡航線來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲，僅於星期一至五提供，公眾假期亦不設服務。船期表請看。

長洲-芝麻灣-梅窩-坪洲橫水渡 | 票價