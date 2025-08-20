香港平郵郵費｜平郵包裹/信件/郵包郵費計算+格式+尺寸+派送時間

香港平郵郵費｜香港平郵服務內分為多個種類，平郵信件，郵包及包裹等。而究竟香港本地平郵郵費幾多錢？下文將介紹平郵信件，郵包及包裹尺寸限制，郵費，派送時間及寄信格式！

1.本地信件

香港平郵郵費｜本地信件尺寸

小型信件：長闊不可超過165x245毫米，亦不可少於90x140毫米，厚度不可超5毫米，重量上限為50克

大型信件：長闊不可超過305x381毫米，亦不可少於90x140毫米，厚度不可超20毫米，重量上限為500克

香港平郵郵費｜本地信件郵費

2.本地郵包

香港平郵郵費｜本地郵包尺寸

普通郵包：長闊厚合計不可超過900毫米，最長一邊不超過600毫米，亦不可少於90x140毫米，重量上限為2公斤。

捲軸狀郵包: 直徑的兩倍加上長度合計1040毫米，但最長一邊不得超過900毫米，直徑的兩倍加上長度合計最小為304毫米，及最長的一邊不得小於210毫米

香港平郵郵費｜本地郵包郵費

3.本地包裹

香港平郵郵費｜本地包裹尺寸

香港平郵郵費｜本地包裹郵費

香港包裹平郵設有追蹤功能，寄件人可透過香港郵政網頁查詢包裹的派遞情況，而本地包裹的最高賠償款額為320元，未經投保的包裹，如有遺失，被竊或損壞，已繳付的郵費將會全數退回，而香港郵政局會按包裹的重量而收取相對的郵費。

香港平郵郵費｜平郵派送時間

普通小型信件會於投寄後的下一個工作天完成派遞，普通大型信件及郵包則會於兩個工作天內派達。而本地包裹投寄後，若寄往港島、九龍及新界區主要工商業區，可於兩個工作天內送達，其他地區則會在三個工作天內送達，星期六、星期日及公眾假期並不會計入派遞工作天內。

香港平郵郵費｜郵費不足

若香港郵政發現郵件郵資不足，而郵件亦有註明回郵地址，香港郵政會向寄件人徴收附加費。如郵資不足且沒有註明回郵地址的郵件和欠資的郵件，則會向收件人徴收該項費用。

屆時，寄件人或收件人會收到附有欠資郵件影像的通知書，可以按照通知上的指示，在香港郵政網站用信用卡或其他電子支付方式付款，或者帶著通知書到任何郵政局繳付附加費。而付清費用後，香港郵政才會安排郵件派遞。

香港平郵郵費｜平郵地址寄信格式

寄信人應將地址寫上信封正面中央位置，跟從正確的地址格式，確保地址清晰可見，以免郵件寄失。