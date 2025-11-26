做到癲咗？被老細斥「唔識分輕重」資深同事突深蹲+1舉動全場嚇呆

「你有壓力，我有壓力」，一名打工仔於Threads發文，指公司一名資深同事最近積壓大量工作，某日聽畢老闆說教後壓力爆煲，其行為及老闆後續處理更令全公司震驚不已。



樓主表示該同事工作上「屬於一條龍服務嗰條龍」，習慣將大量責任攬上身，本身已有一定工作量的他，近日更要幫手帶新人，分身不暇。樓主曾與該同事以Microsoft Teams通話，當時對方表示要談心事，對話中更不停吐苦水，壓力過大似乎早有先兆。

資深同事曾主動向樓主分享工作上的心事（《無法成為野獸的我們》）

直至數日前的部門會議，資深同事懷疑因老闆一句話而崩潰。會議期間資深同事隨口說了句「最近好忙」，老闆聞言即以old seafood姿態說教：「我覺得你應該要識分輕重，如果time management（時間管理）做得好根本會好輕鬆」，更開始回想當年是如何日理萬機。

部門會議上，資深同事懷疑因老闆一句話而崩潰（《愛回家之開心速遞》）

此時資深同事開始傻笑，並行開不停做深蹲，表示要「感受吓輕重」。他當日更直接從工作崗位消失，嚇呆眾人，平時熱鬧的公司也變得鴉雀無聲。感覺到事態嚴重的老闆急忙打圓場，勸同事之間要多關心大家。

資深同事當日直接從工作崗位消失，嚇呆眾人（《明天星期一》）

帖文一出，網民都對資深同事的精神狀態表示關心。對此樓主更新事情發展，他指老闆已私下道歉，資深同事也會出國公幹幾日。因工作內容不涉及香港分公司，資深同事可順便散心。至於會議後曠工情況，老闆則當病假及在家工作處理。

網民認為老闆的說話如同火上加油（Threads截圖）

網民認為老闆的說話如同火上加油：「同事用深蹲取代咗攞刀捅個老細，希望個老細識得感恩」、「深蹲呢個動作進可攻退可守，其他人唔知佢係warm up緊準備開拖，定係cool down緊冷靜情緒」、「越做得嘢就越多嘢做，on9老闆」。你又怎麼看呢？歡迎分享！