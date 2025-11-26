大埔宏福苑五級火｜香港火警分六級　五級火指揮官須為消防總長

大埔宏福苑宏昌閣發生大火，截至下午5時，火警造成4死5傷，據悉，其中一位死者包括一名消防員。火警於6時22分升為五級火。

根據資料，香港的火警級別制度在1964年制定，按火災的不同情況共分有多個級別。香港的火警分為六大級別，除一至五級外還有災難級，而每個級別都有相應的防火裝備。



大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇，火警由三級升至五級，消防動用最少兩條喉及兩隊煙帽隊持續灌救。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。截至傍晚5時，火警造成最少4死5傷，一名消防員殉職；多名傷者陸續送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院救治。

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

一級火警

一級及二級火警都當為首次召喚。當接獲火警報告後，消防處通常會先作一級處理，並按火災位置通知附近的消防局。

二級火警

消防處通常會根據肇事現場的特殊環境而決定是否列作二級。例如火警若是人流密集的醫院、酒店、老人院等，或存有大量危險品的油站、危險品倉庫、發電站等，或遠離水源的地方，都有可能將火災列為二級。

三級火警

若火勢有蔓延跡象，現場冒出大量濃煙及有多人受困時，指揮官便會考慮將火警提升至第三級別，俗稱「升燈」，通常會出動15至20輛消防車、逾100名消防員增援。

四級火警

當火警形勢惡化，火勢猛烈、大量濃煙、高熱，以及受傷人數增加，而現場居民有生命危險，火警又在五樓以上，火警便會升至第四級別。現場的指揮人員為副消防總長。

五級火警

當火警現場的火勢完全失去控制而且迅速蔓延，以及有大量濃煙，高熱，受傷人數增加，明顯超過四級火所需的支援時，便可能需要把火警升至五級火警。現場的指揮人員為消防總長。

災難級警示

若火警升至第五級別仍難以撲救，事件便會提升至最高的「災難級」，使全香港之消防員輪替或候命出動。而災難級警示並不限於火警，飛機墜落民居或人煙稠密的地區，也會發出災難級警示。