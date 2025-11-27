大埔宏福苑五級火｜秘魯、哈薩克都報道 日台媒體YouTube全晚直播

大埔宏福苑昨日（26日）下午發生五級火災，這場災難的規模和悲劇性，迅速突破地域限制，罕見地成為全球媒體的頭條，包括路透社、BBC在內的主流媒體，以及遠至秘魯、哈薩克斯坦等地的跨洲媒體，均以最高規格聚焦這次災情。



11月26日，大埔宏福苑外墻一處棚架起火，棚架上有大量易燃物料和保護網，火舌迅速蔓延至大廈內部及鄰近樓宇，火勢異常猛烈，導致至少44人死亡，另有二百餘人仍然失聯。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

本次宏福苑火災引發全球媒體高度關註，包括路透社、美聯社、CNN及英國廣播公司（BBC）等國際權威新聞機構均將此次事件推上頭條進行大篇幅報道。

災難現場捕捉到一張照片，一名居民在濃煙滾滾的建築物前，張開雙手、臉上充滿恐懼的呼救畫面，被美國《紐約時報》、BBC 和新加坡《海峽時報》等多家外媒選用為報道封面，直觀地呈現了災情之慘烈。

眾多國際媒體如CNN等，紛紛在現場連線，對救援情況進行了全晚直播與滾動式報道，顯現國際社會對這次火災的深切關注。

此次事件的報道範圍打破區域界線，很多小型國際通訊社和媒體也紛紛進行突發報道，包括秘魯的《El Comercio》、芬蘭的《Yle Uutiset》，以及哈薩克斯坦的《Qazaq-Inform》都對事件進行了突發報道。此外，越南《Tuổi Trẻ News》和南非《News24 Online》也對火災現場情況進行了持續跟進。

而亞洲地區主流媒體亦給予高度關注，日本放送協會（NHK）在晚間黃金時段新聞播出火場航拍畫面，主播更以「慘劇」形容此次災情，朝日新聞等電視台也對火災現場情況作出了快速跟進報導。TVBS等台灣媒體也在現場連線進行24小時直播，以便持續追蹤災情情況。