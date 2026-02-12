麥玲玲2026年馬年生肖運程丨財運+桃花運排名　2大生肖人財兩得

丙午馬年即將到臨，堪輿學家麥玲玲在YouTube頻道《麥玲玲吉慶堂》公開2026年財運及桃花運最好的3個生肖。想知自己有否上榜，行運的類型及方向又是甚麼，不妨參考今年運程。

麥玲玲提供圖片

2026年12生肖桃花運

2026桃花運第三名：屬兔

出生年份：2023、2011、1999、1987、1975、1963、1951

天喜星同樣是桃花星，寓意今年充滿喜事發生。兔囝兔囡們如遇到合適對象，除了有機會於馬年拉埋天窗，更可能喜上加喜。

兔囝兔囡們如遇到合適對象，除了有機會於馬年拉埋天窗。（資料圖片)

2026桃花運第二名：屬羊

出生年份：2015、2003、1991、1979、1967、1955、1943

今年屬羊的女士命中有太陽星，男性貴人或會出現在生活之中，單身的話更可能與條件不錯的男性發展。此外，受到歲合星加持，不論男女人緣都會變得更旺。歲合可當作半顆桃花星，生活接觸更多人，單身的你更容易覓得心儀對象。

屬羊女士有太陽星，代表容易遇到男性貴人；另外不論男女都有歲合星加持，人緣會變得更旺（IG @louisa_mak）

2026桃花運第一名：屬雞

出生年份：2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945

屬雞朋友今年紅鶯星高照，代表結婚訊號，有對象的男女都可能好事近，與另一半踏入人生新階段。男士們還有太陰星，即會遇上年紀比自己大的女性貴人。事事變得更順利之外，亦有發展姊弟戀的可能。

2026年12生肖財運

2026財運第三名：屬兔

出生年份：2023、2011、1999、1987、1975、1963、1951

屬兔朋友今年高中福星，代表容易獲幸運之財，包括購買彩票或股票等。只要適量投資，避免太貪心，飛來一筆橫財的機會相當大。

2026財運第二名：屬豬

出生年份：2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947

玉棠星顧名思義「金玉滿堂」，各位豬囝豬囡將獲得更多生財機會，不妨好好把握今年，積極搵錢。

屬豬的你有玉棠星加持，今年將獲得更多生財機會（資料圖片）

2026財運第一名：屬雞

出生年份：2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945

太陰星除了代表女性貴人，財運亦非常強勁。如屬雞的你從事女性客人較多的生意或行業，如美容、化妝、服裝等等，相信今年可賺個盤滿缽滿。太陰星帶來的財富會慢慢進帳，切忌急進，特別是短線炒股的朋友，否則可能招致損失。