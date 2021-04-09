撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-04-09 19:49

麥當勞新餐肉系列又有新搞作，4月8日起有早餐食品新餐肉蛋漢堡登場，《開罐Opener》記者Angela率先試食，同時試食了新餐肉炒蛋飽及新餐肉珍寶套餐，究竟味道如何？抵唔抵食？即睇下文！

記者Angela為大家試食麥當勞新推出的新餐肉蛋漢堡。（黃寶瑩攝）

先講早餐時段限定新品新餐肉蛋漢堡，採用了「豬柳強」慣用的鬆餅，夾住厚切新餐肉與蒸蛋，配上濃郁芝士，難怪有網民稱它為「新餐肉強」。外表看上去新餐肉和蛋的確頗厚實。😋😋😋點擊圖片看記者試食新餐肉蛋漢堡報告👇🏻👇🏻👇🏻

全新的新餐肉蛋漢堡份量方便單手食用，適合上班一族輕鬆Grab & Go。（黃寶瑩攝）

😋😋😋新餐肉系列還有新餐肉炒蛋飽，以及豐富的新餐肉珍寶套餐，點擊圖片睇記者試食報告👇🏻👇🏻👇🏻

😋😋😋McCafé都有新品新餐肉芝味捲及新餐肉芝味薄餅，同樣以大大粒新餐肉做主角，即睇實物👇👇👇

提提你，新餐肉蛋漢堡在早餐時段供應，麥當勞App有獨家優惠券，可以用$27買到新餐肉蛋漢堡餐。此外，早餐時段McCafé有新餐肉芝味捲配指定細杯裝熱飲優惠，透過麥當勞App優惠券$30買到。McCafé另一款新餐肉芝味薄餅配指定中杯裝熱飲，則於早上11時後供應，透過麥當勞App優惠券$33買到。

要享用優惠記得下載麥當勞Apphttps://bit.ly/3uCAROM

麥當勞App獨家優惠券，可以用$27買原價$32起的新餐肉蛋漢堡套餐。包括一個新餐肉蛋漢堡、薯餅及飲品。（麥當勞App截圖）

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