Snoopy新搞作！3D八達通配飾人氣登場　附上牠10個不為人知的秘密

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-10 15:40

黑白花色的小狗Snoopy活潑又可愛的形象深得人心，與主人Charlie Brown及一眾好友們成為一部家傳戶曉的卡通漫畫。Snoopy多年來獲得不少忠實粉絲的支持，但有些秘密可能連粉絲們都不知道的呢！

Snoopy的粉絲遍佈全球。（圖片來源：snoopygrams@ig）

Snoopy由1950年代於《花生漫畫》中連載，至今已有70年，亦已成為一部經典的卡通漫畫。作者Charles Monroe Schulz筆下的Snoopy曾經過幾次改版，早期的樣子與現在相差甚遠，而最初擬定的本名更不是Snoopy。粉絲們對Snoopy的認識有幾多？立即看以下Snoopy 10個不為人知的秘密吧！

▼▼▼按下圖即睇Snoopy 10個不為人知的秘密▼▼▼

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Snoopy擁有可愛的外表，性格又有趣，難怪男女老幼都喜歡。多年以來伴隨不少人成長，成為大家心中美好的回憶！為慶祝《花生漫畫Peanuts》70周年，八達通首度聯同Peanuts推出全新 Peanuts 3D 八達通配飾。兩款Peanuts 3D八達通配飾包括有 Snoopy 抱抱 Charlie Brown 及 Snoopy 抱抱 Woodstock，可愛又窩心。均配上金屬鏈方便攜帶，由今日起可於港鐵客務中心買到，粉絲們必買！

除了Peanuts 3D八達通配飾之外，還有多款3D八達通配飾亦於「八達通網上商店」發售。你又喜歡Mr. Men Little Miss、M&M's和Kakao Friends嗎？喜歡的話就不要錯過了！

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