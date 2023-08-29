鬼節2023｜筆仙已經算小兒科！韓國巫師解說4個超易招鬼的遊戲

撰文：珍露姐姐
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農曆七月「鬼門關」開啟。古語有云「敬鬼神而遠之」，就算「有幸」在這段時間遇上它們，亦不應該主動打擾，否則可能會受到教訓！韓國巫師도유早前在YouTube頻道Heyday的節目作客，解說4個非常容易招到鬼的遊戲，並警告各位不要隨便亂試......

【1】韓式筆仙

相信不少人小時候都聽過甚至玩過「筆仙」、「碟仙」這些遊戲。這個遊戲在韓國、日本等地都十分流行。而韓式的筆仙跟我們所認知的筆仙都差不多，兩個人面對面坐，手握著同一枝筆，並在紙上寫上「o」和「x」就可以了。不過，巫師警告，這個遊戲真的很容易招到鬼，切忌在深夜時分或在陰氣極重的地方進行。不過，他亦表示，筆仙已經算「小兒科」，以下介紹的3個遊戲，恐怖程度更甚...

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電影《Bunshinsaba》劇照

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【2】自己玩捉迷藏

玩法：

1. 將除了電視機之外所有的電子產品都開著
2. 找幾個會參與遊戲的公仔，將自己的指甲、頭髮放在它們身上，再逐個說出公仔的名字
3. 說「第一個捉人的是OOO（公仔名字）」，再說「找到OOO（公仔名字）了」，然後用利器刺向公仔，被刺的公仔就成為下一個捉人的鬼
4.. 玩家將鹽水和燒酒在口中含著後，就可以躲起來。

巫師表示，行內人是會利用類似的方法向別人下咒語（就像我們的打小人一樣）。如果將自己的頭髮、指甲放在公仔上，然後將利器刺向公仔，就代表拜託鬼魂向自己下咒語，令自己痛苦。另外，將鹽水含在口中，似乎是想減低鬼魂找到自己的機會。但其實這樣做的效果並不大。他亦提醒，萬一有人曾經這樣做過的話，應馬上將那些公仔扔掉。

《深夜怪談會》截圖

【3】角落遊戲

玩法:

1. 4名玩家進入屋內，將屋內所有燈關掉
2. 選定一間房作為遊戲範圍，除了該房間之外，其餘所有門、窗都關上
3. 所有參加者進入房間，以低聲的聲音讀出自己的名字3次，然後選一個人作為發出信號的人
4. 4人各自面對著一個牆角站立
5. 發出信號的人說出「一、二、三」後，參加者逐個往旁邊的牆角移動。如果有人錯過時機或錯方向而與別的參加者碰面，不能發出任何聲音，請馬上開燈並暫時中斷遊戲，過一會兒後再重新關燈開始
6. 不斷重覆這個過程的話，就會發現會有一名參加者消失
7. 在確認有人消失後，發出信號者會向其他參加者發出信號，餘下的參加者需要低聲地將自己的名字反轉唸3次
8. 所有參加者身體都不可以離開牆壁，而其中一人需要貼著牆壁開燈
9. 消失的人就會重新出現在屋內

巫師表示，這個遊戲比前2個的恐怖性和可信性都較低。不過，牆角是容易有鬼魂聚集的地方，玩這個遊戲的時候，的確很容易會令好奇心旺盛的鬼魂加入參與其中，作弄參加者。

角落遊戲

【4】招待客人遊戲

1. 玩家需獨自在房內，並將所有燈關掉
2. 將電視開著，找一個會不斷說話的節目，並將音量調到10
3. 在電視前面，放一些箱子，並在箱子上放一碗飯、一杯水或酒
4. 在飯碗前放一塊鏡，並在鏡子旁邊燃點蠟燭
5. 鏡子上需貼上自己的照片，並在飯碗上灑自己的頭髮，將血滴在水或酒中
6. 用紅筆在紙上寫上「禁」字，並將紙條貼在房門
7. 將3條紅線從門中連至房裡面，並將紙和筆放在飯碗旁邊
8. 走出房間

巫師警告，這個是一個非常危險的遊戲。首先，在房間中放飯碗和酒水，明顯就是一個祭祀的佈局，就像是跟鬼魂說「鬼呀你來吃吧」。除此之外，將頭髮、照片、甚至血灑在給鬼吃的飯上，很容易令鬼魂記得你的樣子。特別將血滴在酒水上，是很容易招到厲鬼的做法。

招待客人遊戲

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