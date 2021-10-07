《安雅與魔女》觀後感 │宮崎駿迷必睇 電影結尾有彩蛋？

「吉卜力工作室」自2014年推出《回憶中的瑪妮》（思い出のマーニー）後，相隔七年再有新作！《安雅與魔女》是工作室的首部3D動畫電影，在電影完結後，卻出現大量平面插畫。其實那些插畫並不是只為配襯，而是以2D形式延續電影《安雅與魔女》的故事，並交代主角們去向，大家記住不要錯過！

以下精選了三篇《安雅與魔女》影評，各位宮崎駿迷一起看看吧！

電影海報

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+ 5

「電影最大賣點在於畫風與以往截然不同，完全逆於吉卜力的傳統手繪風格，這部新作將會以3DCG的形式進行呈現！本作亦是吉卜力工作室史上第一部的全3DCG作品。明白在這個連「多啦A夢」都要3D化嘅世代，3DCG作品的確有一定嘅市場價值。但對於吉卜力工作室，同樣地無疑下了一個很大的賭注......」



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「角色嚴格來說只有三人，安雅和男女巫師，看似着墨點是安雅與女巫的明爭暗鬥，但其實最大的彩蛋是男巫與安雅的關係，男巫有是嚴肅的父親，儘管沉默寡言，但每當自己的兒女又想要的事物，身邊的小惡魔都可以瞬間送上。有點像宮崎駿與宮崎吾朗的關係......」



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「吉卜力工作室製作的這部作品，是部相當沒有「吉卜力」影子的作品，多種經典元素，如「自然」、「和平」及「飛行」等都幾乎沒有出現在這部作品當中，硬要說也不過佔了相當少的部份。 未知此舉是否有意一改宮崎駿所遺留下來的一貫風格......」



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《安雅與魔女》

上映日期：9月30日

導演：宮崎吾朗

聲演：（日語版）寺島忍、豐川悅司、濱田岳、平澤宏宏路

級別：I

片長：83 分鐘

語言：日語（中英文字幕）／粵語

片種：動畫│奇幻

預告：



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