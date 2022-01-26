韓國作為「星工廠」，每年都有無數人希望出道成為明星，自小就到娛樂公司做練習生，接受培訓。不過亦有不少藝人移居海外後才回來韓國追夢，今次《Opener》就帶大家看看有哪些回流的外國籍韓星！



崔宇植 / 《那年，我們的夏天》劇照

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韓劇《那年，我們的夏天》最近成為熱話，講述崔雄（崔宇植 飾）和國延秀（金多美 飾）分別是全校倒數第一與全校第一名，因10年前拍攝的紀錄片「逆行」，令二人受到關注，連同他們過往複雜又微妙的感情故事也被翻開。

崔宇植在戲中著上校服的樣子相當青澀，31歲的他更獲讚童顏，但原來他早在小學就已經舉家移民，整個高中生涯都在國外渡過，到底哪些藝人同樣都是外國籍呢？

🔽🔽點撃圖片看6位外國籍藝人🔽🔽

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