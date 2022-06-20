消費券｜轉會邊個好？AlipayHK最多年輕人選用　獨家優惠幾吸引？

【5000元消費券／電子消費券／第二期】見字請「轉會」？第二期消費券8月7日開始分階段派發了，今次最突破是市民可以選擇「轉會」，不過電子支付工具多達6個，包括支付寶香港（AlipayHK）、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，花多眼亂點揀好？哪一個又最多優惠着數呢？對仍然在學或初就業的年輕人來說，因收入及積蓄有限，很依賴消費券補貼開支，當然要作出最精明選擇，揀得啱才能「買得暢快、玩得開心」。



各位考慮轉會前，不妨參考過往數據作出選擇。根據《香港01》與嶺南大學香港商學研究所合作、於2021年就消費券的調查發現，該次消費券最多年輕消費者（18至35歲）選用了AlipayHK領取，比率高達四成，較八達通（31.6%）、WeChat Pay HK（21.1%）及拍住賞（7%）還更高，箇中原因與年輕人使用消費券模式有關。

領取消費券的年輕消費者，不少人會額外貼錢購買較高價格商品，並傾向用於娛樂消遣和旅遊酒店相關產品，例如家電和電子產品、餐飲、服裝鞋帽、旅遊和酒店等。（資料圖片）

該項調查顯示，2021年領取消費券的年輕消費者（18至35歲），當中除了拍住賞，其餘3個支付工具的年輕用戶，逾四成會額外貼錢購買較高價格商品，並傾向用於娛樂消遣和旅遊酒店相關產品，例如家電和電子產品、餐飲、服裝鞋帽、旅遊和酒店等。

《香港01》與嶺南大學香港商學研究所合作、於2021年就消費券的調查發現，上次消費券最多年輕消費者（18至35歲）選用了AlipayHK領取，比率高達四成。（網上圖片）

不過要留意，今次領取消費券的電子支付商增加至6個，要買得爽快或玩得開心，當然要選適用範圍最廣泛的支付工具。以食、玩為例，港人常用的Foodpanda、Deliveroo、Openrice、moov、kkday、klook，甚至海洋公園及MCL、嘉禾、英皇、百老匯、Cinema City等影院，都以AlipayHK適用範圍最廣，其餘5個支付工具則只有部份適用，對着重購買高價格商品及消遣旅遊的年輕消費者來說，適用範圍最廣的支持工具會更啱使。

第二期消費券8月7日開始分階段派發，今次市民可以自由「轉會」，重新選用一款支付工具收款。（余俊亮攝）

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至於HKTVmall、Apple門市、豐澤、百老匯、友和等購買家電和電子產品線上和或線下商店，不少都接受多款消費券電子支付工具，當中以AlipayHK和Tap&Go適用範圍較廣。不過由於Tap&Go在第二階段消費券最後一期派發後，只允許增值一次，上限為3000元，所以若購買大金額商品就可能需要分單，購物時須多加注意。

除了適用範圍，作為精明的年輕消費者，優惠着數自然是重要考慮因素，例如AlipayHK推出了多項獨家優惠，包括在Foodpanda外賣速遞滿200元享75折（最高60元），以及Ztore網店買滿500元領15元至300元禮券等，看看哪項合你心水。

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提提大家，「轉會」要及時，市民需要在6月23日至7月23日登記，如沿用舊有支持工具領取消費券，則毋須再登記。