澳洲升學｜澳洲大學10大排名3熱門科目　未達要求仲有2途徑讀獸醫

距下屆中學文憑試還有不足半年時間，考生除了專心準備考試外，也是時候考慮未來的升學方向。護理、物理治療等專業學科是不少學生的心水科目，不過本港大學所提供的學額有限。澳洲的高等學府無論是提供學科的種類，或學額都較本港院校多，而且入學門檻較英國低，因此一直成為香港學生留學熱點。究竟最受香港學生歡迎的學科是什麼？到當地升學又需注意什麼？



澳洲向來都是香港學生的熱門留學地點，院校提供的課程多元化，學額多，入學門檻亦不高。（圖片來源：Pixabay）

早前，全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）發佈了全球高等學府最新排名，評分標準是按院校的學術聲望、僱主聲譽、師生比例、五年內論文引用率等8個分項，最後得出綜合分數，機構亦會參考超過13萬名學者的意見，從而得出最後的評分。而澳洲便有7間大學於百名之內，有意到澳洲升學的學生可作參考。

按圖看2023年澳洲高等學府10大排名及熱門科目：

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澳洲Top 10大學排名

1 澳洲國立大學The Australian National University（全球排名第30名）

熱門科目：人類學、哲學、社會行政學

2. 墨爾本大學The University of Melbourne（全球排名第33名）

熱門科目：獸醫、醫學、牙科

3. 悉尼大學The University of Sydney（全球排名第41名）

熱門科目：物理治療、言語治療、職業治療

4. 新南威爾斯大學The University of New South Wales（全球排名第45名）

熱門科目：土木工程、機械工程、航空工程

5. 昆士蘭大學The University of Queensland（全球排名第50名）

熱門科目：酒店與旅遊管理、環境科學、醫療藥劑學

6. 蒙納殊大學Monash University（全球排名第57名）

熱門科目：醫學、教育、哲學

7. 西澳大學The University of Western Australia（全球排名第90）

熱門科目：海洋科學、採礦工程

8. 阿德萊德大學The University of Adelaide（全球排名第109名）

熱門科目：獸醫學、醫學

9. 悉尼科技大學University of Technology Sydney（全球排名第137）

熱門科目：時裝設計、產品設計、平面設計

10. 臥龍崗大學University of Wollongong（全球排名第185）

熱門科目：地理、地質學

2間醫學院課程被認可 在港公營機構5年免試註冊

香港學生想成為醫生，除了以極佳的成績升讀香港大學或香港中文大學的醫學院之外，海外升學是另一條出路，於澳洲大學的醫學院修讀學士課程，中學文憑試中最少要取得22分，申請後該學院有機會邀請學生進行入學試或面試。課程一般需要5至6年時間完成，課程後再實習一年，便可於當地正式執業。不過，以往學生要回港執業，需要向香港醫務委員會申請參加執業考試，包括醫學英語技能水平測驗、專業知識及臨床考試。

近年，本地公營醫院鬧人才荒，在醫生及護士人手不足的情況下，去年立法會修例，容許外地畢業及當地註冊醫生，於本港公營機構工作滿5年，即可免試正式註冊。今年初，醫委會亦公佈了首批27間認可院校，當中澳洲墨爾本大學及蒙納殊大學均上榜。有意成為醫生的本港學生，除了2間本地大學之外，亦可以透過澳洲升學的途徑，回流後成為註冊醫生。

去年立法會修例，容許澳洲墨爾本大學及蒙納殊大學的醫科畢業生於本港公營機構工作滿5年，即可免試正式註冊。（圖片來源：Pixabay）

入讀澳洲獸醫課程途徑多 需IELTS達7分或以上

香港人喜歡小動物，不少人亦有意投身獸醫行列。目前，本港只有香港城市大學設有獸醫學學士課程並提供30個學額，但面對每年約900個申請，明顯絕大部分申請者都會失望而回。要成為專業獸醫，升讀澳洲的大學一樣可以！

澳洲多間大學，包括昆士蘭大學、梅鐸大學、詹姆士庫大學等提供5年制課程，然而悉尼大學、阿德萊德大學則需6年。相對香港，澳洲多間院校提供的學額較多，入讀門檻亦較低。以城大為例，計算最佳6科成績後，中位數為5.7分；而澳洲大學一般只會考慮最佳5科成績，分數只要達到20至25分，並有修讀化學科即可，而學生亦必須於國際英語水平測試（IELTS）達平均7分或以上。

雖然澳洲大學的獸醫學入學門檻較城大低，不過要求IELTS的成績平均達7分以上，難度亦不小。（圖片來源：Pixabay）

就算成績未達當地大學的最低入學要求，學生亦可有兩個方法修讀獸醫：

方法1：升讀動物科學學士學位課程，若第一年成績優異的學生，仍可轉讀獸醫課程。



方法2：入讀大學基礎課程，完成並達到學校的要求，即可銜接上大學入讀獸醫學士學位，以悉尼大學或阿德萊德大學為例，學生入讀該校的大學基礎課程，修畢後即可升讀獸醫學1年級或2年級，以達成個人夢想。



圓機師夢DSE最少17分 通過視力體能測試

不少人自小有個航空夢，不過想成為機師並不容易，本港目前亦沒有大學開辦航空學課程，到海外升學是唯一途徑，而澳洲更是修讀航空學的熱門國家之一。於澳洲大學升讀航空學學士課程，大概可分為飛行及航空管理兩大範疇，培訓學生成為機師或航空管理專才。收生成績要求，以南澳大學民用航空學士為例，香港學生需於DSE最佳5科成績中獲最少17分，並於IELTS中考獲6分，其中寫作分項中亦需要獲得6分。

學生完成課程後，還需要通過視力及體能測試，持續進行飛行訓練或實習，累積約200小時的飛行時數後，以取得正式的澳洲Commercial Pilot Licence（CPL）執照。儘管本地的航空公司均歡迎非航空學學位畢業生加入，待入職後再培訓，然而取得CPL後不單有更大競爭力，亦可更快適應工作。

本地的航空公司要求入職的機師重新接受培訓，不過有澳洲CPL執照的畢業生，較非航空學畢業生更快適應工作。（圖片來源：Pixabay）

海外升學宜及早準備

想到海外升學，不少港人都會選擇向海外升學顧問機構尋求協助，除了提供學院的資訊外，他們亦較了解當地的學制、學費、生活環境等，學生及家長可先作詳細考慮，再向他們申請入學手續。以下是部分海外升學顧問機構，有意到英國升學的學生不妨參考。

Aston Education

地址：灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心5/F全層

電話：2866 9933

網址：https://aston.edu.hk/



EF

地址：香港銅鑼灣時代廣場第二座17樓03-08室

電話：2111 2370

網址：https://www.ef.com.hk/



學聯海外升學中心

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行12樓

電話：2730 2068

網址：https://www.hkosc.com.hk



大地海外升學

地址：旺角彌敦道700號T.O.P. 7樓703室

電話：2314 8312

網址：https://www.dadi.com.hk/

