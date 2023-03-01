杜蕾斯走進大學校園　夥拍Z世代創後生仔市場！讓港人釋放真我

香港學校對性教育不足向來都是社會熱議話題，尤其在疫情底下更見不足，有多個研究報告指出，香港近半學校每學年僅授課性教育知識約5小時，更有8成中學生受訪者表示，每年平均性教育時數少於2小時。加上教師缺乏培訓、教材欠缺吸引力，縱使學生對「性」有興趣，但無奈「性」話題卻成為了學生間的禁忌。為此，杜蕾斯（Durex）走進了大學校園，夥拍了Z世代，看看在中學生升讀大學，踏入18歲長成「大人」的過程中，究竟是什麼主宰著他們對性與愛、以及親密關係的看法，以至選擇親密產品的傾向。



杜蕾斯走進科大校園 夥拍Z世代開拓「後生仔」市場（Durex提供圖片）

杜蕾斯Durex夥拍Z世代走入科大

在香港的親密產品行業中，利潔時（Reckitt）旗下品牌杜蕾斯（Durex）一直穩佔安全套品牌的「龍頭」地位。為了進一步吸引Z世代的青睞，Durex於2022/23秋季學期走進校園，成為香港科技大學（科大）商學院的企業夥伴，聯同一眾大學生尋找攻佔年輕市場的新方向，了解一下時下年輕人的想法，同時讓品牌持續發展。

科大學生為開拓後生仔市場獻計

香港科技大學的企業項目課程為期5個月，招募了多位來自科大商學院Year 2–4的學生擔任模擬品牌顧問，一手包辦市場調查、「度橋」及「sell 橋」，為Durex出謀獻策，開拓「後生仔」市場。

同學試做親密用品店舖「一日店長」（Durex提供圖片）

同學試做親密用品店舖「一日店長」

由利潔時品牌管理團隊親述Durex的品牌理念、市場定位、行業狀況及挑戰後，同學們便與本港性教育工作者呂穎恆（Vera）會面，更到訪其親密用品店舖Sally Coco，一邊擔任「一日店長」，一邊進行實地市場考察，與真實的消費者互動。

本港性教育工作者呂穎恆（Vera）（Durex提供圖片）

其中最令Vera印象深刻之處是同學對性抱有正向開放、愛探究的精神，他們不但熱衷研究Durex的顧客旅程（Customer Journey），更有興趣深入了解不同用家到親密用品店舖購物的習慣。



年輕人從社交平台汲取性知識

同學們今次身為「Durex市場研究員」，同時又是品牌的「目標顧客」，在拆解香港年輕消費者對親密關係的看法時，當然別有一番真切體會啦！現時就讀科大商學院管理及市場學系四年級學生曾芷晴稱：「我們的網上問卷調查發現，很多年輕受訪者主要透過社交平台及朋輩間汲取性知識，由於缺乏專家指導及經驗去分辨資訊的準確性，往往令他們在初次購買親密產品時感到困惑。」

盼年輕人擁抱正面性觀念釋放真我

為推廣正面性觀念，同學們便想出與大學合作推行性愛文化研究，並與不同的大學學會專頁合作宣傳正確性知識。在課程中一直提供意見及指導的利潔時品牌經理張明灝坦言，同學的構想令人眼前一亮，為品牌走進校園的理念提供了不少切實可行的方案。

(後排左三) 科大商學院管理及市場學系四年級學生曾芷晴、 (前排右二) 利潔時品牌經理張明灝（Durex提供圖片）

這次合作不但令品牌管理團隊更加掌握年輕市場的喜好，而同學的熱情和投入，更讓利潔時香港及台灣總經理Boudewijn Feith對於Durex在較外國保守的香港市場推廣正面性教育充滿信心，他表示：

「利潔時一直秉承以人為本的信念，將消費者放在首位。今次我們透過Durex品牌向年輕一代傳遞健康、正面的性觀念，更與他們攜手計劃如何改變大眾對親密關係及相關產品的想法，結果令人振奮！」



利潔時香港及台灣總經理Boudewijn Feith（Durex提供圖片）

促成是次合作的香港科技大學商學院行政總監（職業發展和企業外展）方慧思教授讚揚這是一項集院校、學生及商界三方共享共贏的計劃：「在市場學的世界中，課堂上的知識理論可以鍛鍊同學的基本功，但亦需要足夠的實戰來汲取市場經驗及驗證所學的理論。很高興利潔時團隊願意投放資源、時間和人手，從旁啟發同學逐步豐富及完善他們的構想，相信這次體驗對他們的未來發展大有幫助。」

方慧思教授（Durex提供圖片）

有了這次的經驗，未來利潔時會繼續與不同機構合作，善用企業的角色及資源，讓不同階層的香港人對性愛的話題也不再禁忌，擁抱正面性觀念，釋放真我。