躺平都有得慶祝？盤點全球10大最無厘頭節日　呢日可以瞓多幾個鐘

聖誕節、情人節、復活節大家就一定聽過啦，但專門為 I 人（Introvert）而立的「世界內向者日」，還有懶人專屬的「國際懶惰日」，你又聽過嗎？其實，世界上還有不少讓人會心一笑的奇葩「無厘頭」節日，到底有哪些呢？接下來就讓我們一起看看吧！



《大叔的愛》劇照

世界10大奇葩節日

1月2日 世界內向者日 (World Introvert Day)

每逢12月到1月是不少I人的社交能量消耗得最多的月份，因為聖誕節新年接踵而來。心理學家Felicitas Heyne於2011年便發起了「世界內向者日」，除了為了讓I人於一連串的慶祝活動後鬆一口氣之外，他還希望藉著節日強調內向者的特質和優勢，讓社會更加了解內向者的性格。

1月16日 無所事事日（National Do Nothing Day）

美國專欄作家（Pullman Coffin）於1972年提出成立全國無所事事日，以提供提一天讓大家能夠只是坐著，不慶祝、觀察或紀念任何東西，唯一做的就是甚麼都不做。

1月21日 國際擁抱日（National Hugging Day）

一個擁抱，勝過千言萬語！由美國心理學家 Kevin Zaborney 於1986年發起，每年1月21日的「國際擁抱日」，都鼓勵人們以最直接的方式「擁抱」來向家人、朋友、甚至陌生人表達關心與支持。

《舉重妖精金福珠》劇照

3月21日 國際午睡日（National Napping Day）

北美地區於冬令夏令都會根據天氣來調節時間，波士頓大學教授威廉.安東尼和妻子卡蜜拉為了能夠讓大家於冬令調整至夏令時，更快適應時間變化，他們於1999年發起「國際午睡日」，讓大家能夠補回失去的睡眠時間，和推廣午睡對健康的好處。

4月第二個禮拜五 沉默日（Day of （No） Silence）

每逢4月的第二個禮拜五所舉行的「沉默日」，起源於 1996 年兩位大學生為抗議 LGBTQ+ 學生於校園被噤聲而發起的行動。後來大眾將活動改名和延伸為「Day of (No) Silence」，強調不再保持沉默、要勇敢發聲。節日亦提倡大眾要支持多元與包容，並反對任何形式的歧視與抹除。

4月30日 國際不打小孩日（End Corporal Punishment Day）

每年4月30日的「國際不打小孩日」是美國一個名為「有效管教中心」（Center for Effective Discipline）的組織於1998為了推廣非暴力體罰方式管教小孩而發起，讓公眾明白體罰小孩的傷害和負面影響，並提倡正向的教導方式。節日於全球蔓延，而變成各國關注和參與的運動。

《青春時代》劇照

6月21日 世界自拍日（World Selfie Day）

世界自拍日旨在鼓勵人們透過自拍記錄生活，展現自我與創造力。雖然這個節日沒有官方起源或明確解釋，但全球許多網民，甚至荷里活明星都會在這一天響應，分享用鏡頭捕捉當下的自己。

7月1日 國際玩笑日（International Joke Day）

「國際玩笑日」並不是大家所認為的愚人節，此節日主要是想大家能夠與身邊的人說說笑話，一起看搞笑的表演和節目，閱讀搞笑幽默的笑話合集等等，以讓彼此都能夠笑一笑放鬆一下，舒緩生活的壓力。

《一起吃飯吧》劇照

7月21日 垃圾食物日（Junk Food Day）

「不要吃那麼多垃圾食品，無益啊！」，但於每年的7月21日的「垃圾食物日」，大家終於可以隨心所欲享受炸雞、薯條、珍珠奶茶，不需要內疚，只需要快樂地「食」！

8月10日 國際懶惰日（World day of Laziness）

大家終於可以光明正大「懶」了！每年8月10的國際懶惰日又稱為「Lazy Day」，與這一天大家可以攞正牌甚麼都不做，放下工作煩惱，好好地休息。這節日據說是於1980年哥倫比亞發起，當時當地居民發起「懶惰日」的概念，認為大家預期日復一日忙錄地生日，倒不如有一天讓大家好好懶一下，慢慢地這概念於全球蔓延，而成為不少人都「慶祝」的非正式節日。