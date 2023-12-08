深圳好去處｜華僑城「麥當勞小鎮」免費入場　仲有真人麥當勞叔叔

撰文：ShenzhenStyle
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雖然臨近年末，但深圳各種重磅大展仍然是一個接一個的輪番上陣，今次輪到McDonald's。

就在前不久，麥當勞與Verdy在深圳華僑城的O·Power文化藝術中心打造了一座「BFF麥麥小鎮」。BFF即為「Best Friends Forever」，各種麥當勞元素填滿了小鎮內外，如同一個充滿樂趣的童話烏托邦，光憑氛圍就能激起每個人童心。

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小鎮分為戶外打卡區和開心劇場兩大區域，戶外打卡區有着「巨型漢堡油罐工廠」、「漢堡滑梯」、「巨型薯條大道」、「巨型甜筒滑板廠」等打卡點，即使你不是「麥記信徒」，也一定可以玩的非常盡興。

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而開心劇場則是麥當勞與潮流設計品牌Verdy一同打造的「BFF友誼「麥」歲」潮流文化藝術展。

麥當勞將童年的生日派對場景在開心劇場重現，打造了一個復古的餐廳空間，在空間的上方還有着Verdy的巨型雕塑。童年回憶與潮流氛圍相互交織，每個角度都超級好打卡。

趕緊叫上一群喜歡麥當勞的朋友，再體驗一次童年的快樂時光吧。

BFF麥麥小鎮
日期：即日起至2024.1.2
時間：09:00-21:00
地址：深圳南山區華僑城O·Power文化藝術中心
交通：深圳地鐵2號線僑城北站B出口
門票：免費入場，進入內場需要提前在「麥當勞」微信小程序或麥當勞APP預約，現場亦可排隊等待入場

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【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】

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