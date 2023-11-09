深圳美食｜潮汕牛肉火鍋推介牛鼎興5大必吃　吊龍伴1隻牛只有1%！

潮汕人的嘴巴真的很挑！潮汕牛肉火鍋的牛肉要吃鮮的，喝湯要喝甜的。深圳牛鼎興．牛肉火鍋，牛肉從屠宰場到店不超過2小時，每天現熬超濃郁骨湯湯底。



不新鮮，哪裡敢上桌！

8:00 現熬湯底

一大早，牛鼎興．牛肉火鍋的廚師們就開始準備牛肉火鍋的靈魂——牛骨湯底。湯底全天熬製，將牛骨、生薑、大葱高温熱煮，再加入粟米、蘿蔔等食材一起煮沸，味道雖然清淡，但骨香濃郁，營養滋補滿滿。

9:30 當天運送「秦川土黃牛肉」

一大早牛肉運輸車就開往屠宰場，裝好現宰的牛肉，兩小時內就把當日最新鮮的牛肉運載到店裏。店裏選用的是中國五大良種黃牛之首的「秦川土黃牛」，不然怎麼能滿足「挑剔」的廣東人呢！

「秦川土黃牛肉」比一般的牛肉更細嫩更肥美，新鮮的牛肉經過廚師們切好後就送到餐桌上，讓每個光臨「牛鼎興」的顧客都能擁有回家吃到優質牛肉的欣喜感。

11:00 新鮮現切

店裏廚師最高廚齡有20多年，在開放式廚房現切牛肉，切得剛好能保證肉的口感，乾淨衞生大家也能看得到。

11:30 上桌開吃

11:00店裏就營業啦，先到店裏的打卡點咔嚓幾張，坐下點好菜，等待廚師現切新鮮牛肉，就可以開餐啦！嘴刁的潮汕人都喜歡來~

按圖看看牛鼎興．牛肉火鍋的各種牛肉，你食過未？👇👇👇

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這樣點，本地人都誇「識食」

4種湯底 滿足你的多種口味需求

「牛鼎興」精心熬製了4種不同的火鍋湯底，每一種都鮮甜可口，滿足你對牛肉火鍋的所有想象。

有清甜的「牛骨清湯鍋底」、「農夫山泉鍋底」、清熱下火的「苦瓜黃豆鍋底」、還有新出品的「川派麻辣鍋底」，一個鍋底享兩種不同風格的美味，超值！

（深圳Book提供）

牛肉火鍋的正確吃法當然是先喝一碗牛骨清湯！上桌先別急着下肉，舀入熱氣騰騰的骨湯，趕緊嚐一口。看似寡淡的湯底，才是品嚐牛肉鮮甜原味的關鍵。

各式美味細嚐

1. 極品雪花&精品雪花 入口即化，口感真不是蓋的

「雪花牛肉」帶着紅白相間的漂亮紋理上場了，不僅「長得好看」，還口感好風味濃，必須C位登場！

雪花牛肉作為牛肉中的極品還需要介紹嗎？！雪花牛肉上均勻散佈如雪花般的紋理，視覺上便十足誘人！懂吃的第一口不蘸醬，直接感受其嫩滑口感，肉香遊走於唇齒之中。

（深圳Book提供）

第二口，趕緊調一個自己喜歡的調料，夾着還帶着粉色的雪花牛肉，大吃一口~

2. 超嫩肥牛，不點不算吃過

家人們，攤牌了！其實我最愛的是他家「肥牛」！肥牛剛上桌紅白相間的雪花紋理強烈佔據視線，還沒下鍋就讓人狠狠嚥了口水。

清晰分明的紋路從裏到外都透露着新鮮，這才是會跳舞的牛肉。豐富的肌肉纖維，越嚼越香，懂吃的老饕們到店裏都是閉眼點！

（深圳Book提供）

3. 精品吊龍伴 一頭牛有1%的珍貴美味

吊龍你肯定經常吃了，但「吊龍伴」可不一定哦！吊龍是牛脊背上一長條肉，吊龍伴即吊龍下面那一小部分的肉，這裏的肉微厚，雖有脂肪但絕不肥膩，十分順滑甜美，有一頭牛只有1%肉是吊龍伴~

嫩肉邊緣鑲嵌着雪白的細邊，初入口時軟嫩香甜，細嚼之下又有幾分勁道，完美融合了瘦肉的鮮和肥肉的甜，誰懂吊龍伴有多好吃呀！

4. 黑椒嫩牛肉&麻辣牛肉 重口味愛好者的心頭好

噔噔噔噔，我心中的「紅玫瑰」出場啦！「牛鼎興」為麻辣鍋底特地研製了「黑椒嫩牛肉」和「麻辣牛肉」兩種新肉品，放辣鍋很絕哦！

（深圳Book提供）

「牛鼎興」不僅有傳統的潮汕牛肉火鍋正宗味，還為了現在喜歡吃辣的年輕人們創新出新的菜品，我看這次誰還説潮汕牛肉火鍋只有廣東人喜歡吃！

黑椒嫩牛肉和麻辣牛肉都需要經過廚師認真地「馬殺雞」，將特調的汁料充分地按摩進肉裏，當天醃製一小時後再出品，既能保持新鮮，又非常入味~

5. 手工香芋卷 體驗超好吃的創意吃法

這裏有一個寶藏小吃——「手工香芋卷」推薦給大家！老闆偷偷提示「可以把香芋卷放進辣鍋裏泡一會兒再吃，會更好吃哦！」

迫不及待地試了新吃法。果然！是一種之前都沒有吃過的新奇口感。吸收了飽滿的湯汁，香芋卷變得又香又糯又辣，聽我的，愛辣的人必須嘗試！

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6. 新鮮配菜 還有很多「火鍋伴侶」都好吃

那麼多美味菜品我選擇困難症都犯啦！趕緊來吃，性價比很高！小孩子才做選擇，這些我都要！

來牛鼎興，實現牛肉自由

「牛鼎興」店內風格以明亮的紅色作為主色調，進店會有一種眼前一亮的感覺，每一個座位都有間隔開，聊天吃飯更加私密和愉快。「牛鼎興」更設有包間，安靜舒適，多人聚餐也沒問題！

店裏温馨而寬敞，在這裏可以享受大口吃肉的快感，煙火氣十足。快來「牛鼎興」，吃正宗牛肉火鍋，享新牛肉的新鮮味~

過了雙11，「牛鼎興」仍有各種代金券！趕緊搶券來開吃咯~到店還有優惠活動。

牛鼎興．牛肉火鍋

深圳總店

地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區後海濱路3019凱賓斯基酒店裙樓2層

交通：深圳地鐵號線后海站D1出口

時間：11:00-凌晨0:00

鳳凰路店

地址：深圳市羅湖區鳳凰路162號一樓

交通：深圳地鐵2/5號線黃貝嶺站F1出口，步行330m

時間：11:00-凌晨3:00



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