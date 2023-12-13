深圳坪山好去處｜迴旋處中央「孤島學堂」變身特色城市書房Cafe

其實在深圳，也有一座如電影畫面一般浪漫的「孤島咖啡館」，只是因為遠離市區，即使是深圳人也大多不知道這裏，小眾且冷門。



這座位於馬路環島中央，地理位置獨特的「孤島咖啡館」，其實是由一座92歲「高齡」的老建築改造而成。本體南中學堂是辛亥革命後，深圳最早興建的新式學校之一，於1931年正式建成。

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飛檐翹角，黑磚白牆，濃濃的南洋建築風格洋溢着歷史的厚重感，一景一物都有着時間流淌的痕跡。

另外因為出於對老舊建築的保護，環繞而行公路也讓這裏增添了幾分遺世獨立的詩意。

現在的南中學校內部，已經被改造成一個集歷史館、閲覽室、咖啡館等多功能於一體的公共空間，同時還是坪山第一家城市書房。

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清雅靜謐的閲讀環境令人十分放鬆，坐的久了容易打起瞌睡。

下午接近傍晚時分是打卡南中學校的最佳時間段，燦爛卻不刺眼的陽光映灑在窗台上，明暗交錯的陰影讓整座建築都籠上了一層膠片的質感。

看會書，拍拍照，逛逛整個南中，能輕鬆消磨掉一個下午的時光。

南中學堂「孤島咖啡館」

地址：深圳坪山區田心社區環境園路

交通：深圳地鐵16號線田心站；公交田心居委站步行390m

開放時間：10:00-18:00



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