屬龍出生年份/幾多歲？屬龍性格特徵+生肖配對+2024運勢運程一覽

對於龍年出生的人士而言，今年本命年，除了一般的犯太歲情況，實為雙重犯太歲。本文將介紹屬龍年份年齡對照，屬龍性格，屬龍的愛情，事業等以及與龍生肖配對。詳盡屬龍生肖2024運勢運程

屬龍年份/屬龍年齡對照表

1928年出生 96歲

1940年出生 84歲

1952年出生 72歲

1964年出生 60歲

1976年出生 48歲

1988年出生 36歲

2000年出生 24歲

2012年出生 12歲



屬龍性格

具有非凡的決心和勇氣

屬龍的人天生面對挑戰時從不輕易言敗。這種不服輸的精神，雖然有時被誤解為過度自信，但實際上是他們強烈自信的表現。他們對自己的能力十分了解，這種自信有時可能會讓人感覺到他們自我意識過強。由於他們對自我價值的高度評價，有時可能會顯得有些自我中心。

充滿活力和熱情

屬龍的人充滿活力和熱情，他們總是活力四射，充滿朝氣。這種獨特的性格特徵讓他們在群體中脫穎而出，常常是人群中的焦點。他們的熱情和動力往往能激勵周遭的人，帶來正面影響。

誠實，具有強烈的正義感

屬龍的人具有強烈的正義感和誠實的特質。他們對卑鄙和虛偽的行為表示強烈的反感，堅決不容忍任何形式的不誠實。屬龍的人十分真誠，不屑於搬弄是非。他們的這種特質常常使他們在朋友和同事中贏得高度的尊重和信任。

具有理想主義情懷，追求完美

屬龍的人追求完美主義，在他們的世界裡，每一件事都應追求極致，力求十全十美。這種性格使得他們在面對挑戰時，不僅希望實現自己的理想，更希望透過自己的努力為周遭的人帶來正面的影響。然而，這樣的完美主義有時也會帶給他們壓力，因為現實中很難事事都達到完美的標準。

屬龍的愛情

屬龍的人熱衷於探索新事物，喜歡嘗試多樣的生活模式，總是在變化中尋找樂趣。因此，對於追求刺激和多變的屬龍之人來說，與枯燥無味的伴侶共處，或是過著平平無奇的愛情生活，都是不可接受的。對他們而言，愛情的真諦在於能否與伴侶共同分享生活的樂趣。屬龍的人渴望的不僅是與伴侶許下永恆的承諾，更希望找到一位志趣相投、能與自己並肩作戰的夥伴。

屬龍的事業

屬於龍的人擁有卓越的抱負與創新思維，在職業生涯中常展現出超越常規的突破。他們勇於面對挑戰，不畏風險，並且樂在追逐成功的旅程。相較於其他生肖，他們更加容易洞悉新的機會並把握住，得益於他們銳利的洞察力和遠大的前瞻性。然而，他們也需留意在目標與現實間取得平衡，以防過於衝動導致失敗。

屬龍龍生肖配對

屬龍和雞

在生肖配對裡，屬龍和屬雞為六合，可謂是強強聯合，他們的婚姻生活幸福指數極高。雞年出生的人細心周到，他們性格沉穩、智慧靈活、處事高效，對生活有清晰目標；而龍年出生的人則十分進取，性格獨立、充滿理想與鬥志。因此，當雞年與龍年出生的人結合後，他們能攜手共進、並肩作戰，共同為了人生目標努力。他們互相支援對方的職業發展，幫忙解決工作上的困難。

屬龍和猴

在生肖配對裡，屬龍和屬猴屬相三合，這種組合被認為是優質婚姻的典範，極為吉祥，能夠締造一個充滿愛和幸福的家庭。屬猴的人思維敏捷，性格開朗，寬容大度，很容易與人交友。屬龍的人則充滿活力，性格直爽，熱情慷慨。在感情中，這對夫妻可能會遇到一些固執的問題，但隨著婚姻的深入，這些小爭執會逐漸減少，轉化為相互的理解與支持。二人會為了共同的生活目標能夠互相支持，共同奮鬥，進而達成更高品質的生活。

屬龍和鼠

在生肖配對裡，屬鼠和屬龍屬相三合，常被視為理想的伴侶選擇之一。屬龍的人行事果斷且優雅，保持著沉著的氣質和開朗的性格，具有強烈的正義感。屬鼠的人則富有智慧和才能，表現出內斂和理性，做事腳踏實地且靈活處理，具備獨特的決斷力。這兩者的性格特質相互補充，合作默契，使得婚姻生活和諧美滿，夫妻關係融洽。

屬龍不適合生肖配對

屬龍和兔

屬兔和屬龍的緣分相對淺薄，難以維繫和諧融洽的情感。屬龍的人性格堅毅而直率，有時顯得過於強勢和急躁。相對之下，屬兔之人溫文爾雅、富有智慧，他們的溫柔和敏銳度使他們極具便感。在感情處理上，屬龍的人往往目標明確，對伴侶的態度較為堅定，但這可能與敏感的屬兔人格格不入。這種性格上的差異可能導致彼此間的摩擦，並且這些分歧很難被解決，往往對雙方造成傷害。

屬龍和羊

在十二生肖中，龍和羊是相剋關係，兩者在一起會有比較多的矛盾。屬龍的人智慧果敢，充滿魄力；屬羊的人溫婉有禮，卻偏向傳統保守。大多數情況下，屬龍的人經常對屬羊人的猶豫不決感到不滿，而屬羊人又難以忍受屬龍人的專橫和急躁。二人在性格上的差異甚大，對生活理念的看法也大相徑庭，難以融入對方的世界觀，相處時容易產生許多誤解和障礙。

屬龍和狗

在十二生肖的傳統中，龍和狗這兩個生肖存在著一種相互衝突的關係。屬龍的人常因其熱情、積極、外向的特質而顯得自負，有時甚至會顯露出虛榮。而屬狗的人則天性樂觀、對生活充滿追求，並講求實際，一旦有不滿會毫不掩飾地直言。若龍狗兩生肖的人結合，隨著時間的推移，狗年出生者可能會透視到龍年出生者的本質，並可能直接觸及其自尊心。