【淪落人】女主角重遇昔日家傭 戲外為外傭發聲：我欠她們人情

上月憑電影《淪落人》獲得香港金像獎最佳新演員的菲律賓人Crisel Consunji，擁有中國、西班牙血統，她與香港菲傭來自同一個國家，但她從來沒有掩飾她們來自不同的世界。她坦言成長中讀到國家要靠輸出外勞以存活，「是一個嚴酷的覺醒。雖然我幸運地沒有這些經歷，但對對我而言依然是痛苦，因為這根本是國家的現實。」 Crisel說她現時家裏的傭工 (她稱為管家)，正是她小時候照顧她的那一位。後來管家到香港工作，又再相遇，「她是我第二個母親。」，「我母親經常跟我說，家傭幫助我，不是她們的責任，反而是我虧欠她們。我們有能力，要盡自己所能幫助她們。」 因此，她來到香港追夢，同時帶著為外傭發聲的使命，「她們的薪酬這般少，為什麼還有香港人會剝削她們？這令我傷心憤怒。我最不能接受外傭只有一天假期，一天假期可以做什麼，還要坐在不舒適的環境。」她指現時香港有幾所外傭社區中心，但遠遠不足應付38萬外傭。而勞福局局長估計未來30年將有60萬外傭，公共空間有限，政府不著手增設外傭社區中心，社會如何共融？

Crisel說她現時家裏的傭工 (她稱為管家)，正是她小時候照顧她的那一位。後來管家到香港工作，又再相遇，「她是我第二個母親。」，「我母親經常跟我說，家傭幫助我，不是她們的責任，反而是我虧欠她們。我們有能力，要盡自己所能幫助她們。」

因此，她來到香港追夢，同時帶著為外傭發聲的使命，「她們的薪酬這般少，為什麼還有香港人會剝削她們？這令我傷心憤怒。我最不能接受外傭只有一天假期，一天假期可以做什麼，還要坐在不舒適的環境。」她指現時香港有幾所外傭社區中心，但遠遠不足應付38萬外傭。而勞福局局長估計未來30年將有60萬外傭，公共空間有限，政府不著手增設外傭社區中心，社會如何共融？

隱形香港 現形活動：外傭嘉年華

【 活動詳情 】 日期 | 2019 年 5 月 26 日 (星期日) 時間 | 下午12時－ 4時 地點 | 中環添馬公園 費用 | 全免 查詢電郵 | phoebechan@hk01.com / barbarachan@hk01.com

【 活動項目】

Lensational人像攝影

「隱形香港」邀請外傭同為菲律賓攝影師、《國家地理會德豐青年攝影大賽》得獎者Joan Pabona免費為外傭及僱主拍攝合照。

外傭Donna Sagudang手部彩繪

Donna Sagudang熱愛藝術、手繪，一直獲僱主支持發展興趣。活動當天免費為大家做手部彩繪。

外傭Unsung Heroes合唱團表演

Unsung Heroes是一隊由菲律賓母親組成的合唱團，憑歌寄意，表達一群外傭母親如何自強的故事。她們的經歷更被拍成紀綠片「The Helper Documentary」。

外傭 X 港人 對話

「隱形香港」誠邀外傭及僱主到場分享你們僱傭的相處哲學。