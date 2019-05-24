【外‧融嘉年華】社企教外傭攝影　助她們賣相賺錢改變命運

為外傭建立一個共融的生活環境，其實沒想像中困難。在香港土生土長的趙舜茹（Bonnie），在2013年創辦社企Lensational，為基層弱勢婦女如外傭，舉辦攝影工作坊，讓她們有表述自身的機會和賺取收入的可能。

本周日（5月26日），隱形香港將於中環添馬公園，舉辦「外‧融嘉年華」。當天，我們邀請了Lensational外傭攝影師，到場為大家提供免費人像攝影服務，其中一位更是曾舉辦個人影展、《2017國家地理會德豐青年攝影大賽》香港人和事組別亞軍菲律賓女傭Joan Pabona。