【外‧融嘉年華】社企教外傭攝影　助她們賣相賺錢改變命運

撰文：陳嘉茵
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為外傭建立一個共融的生活環境，其實沒想像中困難。在香港土生土長的趙舜茹（Bonnie），在2013年創辦社企Lensational，為基層弱勢婦女如外傭，舉辦攝影工作坊，讓她們有表述自身的機會和賺取收入的可能。
本周日（5月26日），隱形香港將於中環添馬公園，舉辦「外‧融嘉年華」。當天，我們邀請了Lensational外傭攝影師，到場為大家提供免費人像攝影服務，其中一位更是曾舉辦個人影展、《2017國家地理會德豐青年攝影大賽》香港人和事組別亞軍菲律賓女傭Joan Pabona。
「外‧融嘉年華」
【 活動詳情 】
日期 | 2019 年 5 月 26 日 (星期日)
時間 | 下午12時－ 4時
地點 | 中環添馬公園
費用 | 全免
查詢電郵 | phoebechan@hk01.com / barbarachan@hk01.com
活動項目：
外傭攝影師提供人像攝影服務 12-4時
外傭手繪工作坊 12-2時
外傭合唱團表演 2至4時
2019年3月，外傭同為攝影師的Joan Pabona在菲律賓駐港總領事館辦攝影個展。（歐嘉樂攝）
菲傭攝影師Joan Pabona憑作品《Sacrifice》奪得《國家地理會德豐青年攝影大賽》「香港人和事」組別亞軍
Pabona因攝影獲得公眾肯定、提升自我價值，另一位外傭攝影學員，更因攝影而改變命運。「有一位外傭學生，她叫Jem，她拍下了很多小鳥的相片，我問她為何那麼喜歡小鳥。她自言自己經常沒有自由，被困於現實環境中。」Bonnie指Jem令她印象特別深刻，全因Jem在學攝影兩年後，決定離開香港去俄羅斯，展開一趟冒險之旅。現在Jem已能透過做活動攝影師，賺取生活費。「這故事是一個很小的起點，讓我看到Jem如何走下去，很欣慰。」