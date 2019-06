「阿拉丁」主題曲「A Whole New World」 感動萬千少女心。歌曲除了講述阿拉丁帶領茉利公主坐飛毯一分鐘環遊新世界之外,茉莉公主亦是迪士尼史上第一位黑皮膚公主,的確為迪士尼打開一個新的童話世界。

然而,1992年動畫版《阿拉丁》電影被狠狠抨擊史上最東方主義 ,歧視穆斯林的電影。2015年,美國在伊拉克和敍利亞轟炸伊斯蘭國時,一項有趣的民調發現,竟然有3成的共和黨選民支持轟炸阿格拉巴。而阿格拉巴只是電影中虛構的國家啊 ! 這一切皆於電影對伊斯蘭國歪曲的呈現。

相隔27年, 真人版的電影依然被抨擊為「 A Whole New Old World」,為什麼?

戲中對穆斯林的歧視,於現實中香港的社會,又有沒有犯同樣的錯誤?