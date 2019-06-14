【外．融嘉年華】 立即報名參加免費戶外瑜珈班

隱形香港將於2019年6月23日（日），在中環添馬公園舉辦「外．融嘉年華」！ 當天除了有免費手繪及人像攝影外，更有免費戶外瑜珈班，歡迎《香港01》會員踴躍報名參加！

6月23日大家一起來添馬公園學瑜珈，洗滌心靈

活動詳情︰ 兩名香港女瑜珈導師Donna及Yentl，將於「外．融嘉年華」，免費為大家上一堂瑜珈課！ 日期 | 2019 年 6 月 23 日 (星期日) 時間 | 下午3時－ 下午4時 地點 | 中環添馬公園 費用 | 全免 名額 | 15位 截止報名日期︰2019年6月21日（五）下午5時正

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有關Donna and Yentl

Donna跟隨瑜珈大師Dr Yoganath Andiappan學習，並完成200小時瑜珈導師培訓。她深信瑜珈讓人達至身心靈內外平衝，而且是一項屬於所有人的運動。

她另一位瑜珈導師朋友Yentl，更主動提出二人合力義教外傭瑜珈。

網址：https://bit.ly/2MD4xdf

【條款及聲明 】

1. 免責聲明 : 參加者須為個人身體及財物安全負責，如有任何損傷，隱形香港恕不負責。

2. 如遇惡劣天氣或突發事故，而令活動不適宜於原定地點進行，活動將改於Art is a Tree（地址︰中環荷李活道171號2樓）舉行，最新消息將於隱形香港Facebook專頁發布。

3. 隱形香港保留更改活動內容／場地的權利，所有消息以隱形香港Facebook專頁公布為準。

活動查詢：phoebechan@hk01.com / Whatsapp +852 5593 6199

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