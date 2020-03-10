【學生手記】土瓜灣劏房户 ：劏房租金貴 地方小，願望上公屋。

【隱形香港 x 奮青創本視】學生作品：家.區 劏房早見於80年代，當時常見用於性工作者提供性服務場所。惟其後陸續見於市民居住用途，更隨近年住屋問題日趨嚴重，逐漸演變成基層、甚至低中收入市民的常見居所之一。 聽聽土瓜灣劏房户 - 呂小姐的故事。

土瓜灣隊 - 葉詩嵐 張文瀚

一開始做訪問的時候其實都覺得有點害怕，但又期待。一方面擔心受訪者不肯接受拍攝或在鏡頭面前太害羞，另一方面又想一嘗訪問滋味。其實我剛開始訪問的時候，也做得不太好，經常問是非題，或者問得太直接，導致內容不太豐富。之後在補拍鏡頭時候，我開始拿捏到如何做訪問，觀眾需要的資訊亦能從受訪者的口中得知。

到了剪接的時候，才發現我拍的鏡頭太少，沒有拍到屋內的環境擠迫的情況，亦令我擔心作品的畫面不夠豐富。但感謝HK01記者們的指導，我手頭上有的素材盡量演變成一條完整的短片。他們亦幫我解決其他問題，例如幫我將題目收窄，定一個清晰的方向，令我更清楚短片需要呈現的資訊。

本來我與朋友到對土瓜灣不聞不問，不太了解這個社區。但從這個活動發現土瓜灣的環境問題以及留意到更多的舊樓。有些舊樓外表看起來仍然簇新，但裡面的單位卻非常細，而且環境又差，與我想像中不同。

奮青創本視

感謝HK01 邀請「奮青創本視」的計劃參與學生，為「是時候了解社區」製作專題報導；亦要感謝「是時候了解社區」負責同事不辭勞苦指導參與學生：內容創作者的道德責任、追求實事求事的傳媒責任、故事的呈視方式、訪問技巧、技術向的影片後期製作、以至最後的短片校正，以上過程著實讓他們獲益良多。

「是時候了解社區」是一個別具社會意義的項目。一方面，既讓青少年切實走進社區，認識社區上素未謀面的社區人士，發掘社區內最重要卻又常被忽略的聲音--市民故事和他們對社區的意見；另一方面，也讓社會上各階層認識到青少年的視點，了解他們是從何角度檢視社區議題。

這個目標也無獨有偶地與「奮青創本視」的計劃初衷相符：以學生視角，為社會共融的相關群體製作迷你劇，宣揚「人情味」的故事！

註：「奮青創本視」為社區投資共享基金的資助項目。

社區投資共享基金簡介

社區投資共享基金(基金)於2002年由香港特別行政區政府成立，在社區推行多元化的社會資本發展計劃，推動市民及社會各界發揮凹凸互補精神，齊心建立跨界別協作平台及社會支援網絡，從而建立互助互信、守望相助、社區凝聚力等社會資本，讓個人、家庭及組織互相支援，令社區能力得以提升。