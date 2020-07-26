短紀錄片．手記｜ Jeffrey與港人的距離：這個時勢，温和是一種罪

民主派的初選，是香港人與少數族裔之間「We Connect」的考驗。去年反修例期間，岑子杰被襲，網絡上流傳有南亞刀手。Jeffrey Andrews 與其他少數族裔朋友在重慶大廈外派水，宣揚「We connect」共融的理念。南亞幫變成南亞手足，這個名份，是Jeffrey 參選的強心針。但記者一直存疑，這種結連是否只如曇花一現。

Jeffrey Andrews走上街頭爭取提名時，他在Facebook上「求救」，一日間就取得200個提名；競選期間在各區擺街站，不論男女老幼都拍他肩，說一句：「我會支持你，加油。」不過，這種口頭上的支持度沒能在選票結果中反映出來。支持與選票之間的距離，他還欠了什麼？

Jeffrey Andrews 與其他少數族裔朋友在重慶大廈外派水，宣揚「We connect」共融的理念。南亞幫變成南亞手足，這個名份，是Jeffrey 參選的強心針。（資料圖片／歐嘉樂攝）

與香港人追求價值的差距

在現時這種黃藍極端的政治環境下，「温和」是一種罪。Jeff 就是那種不會說半句粗言的人，與其他候選人在同區擺街站，他的存在感總是被淹沒。政治抗爭與民生，他必以民生為先。當示威者喊「香港人抗爭」，Jeffrey堅持說「香港人，加油，不要放棄。」他在重慶大廈舉辦新聞發佈會，與阮民安合唱「光輝歲月」，唱着「黑色肌膚給他意義......」，記者問他這個時候不是唱《願榮光歸香港》更能「加分」嗎？他說：「第一，最關鍵的是種族。至於政治，要慢慢來，我的角色不同。」

有人會質疑，這都什麼時候了，還將少數族裔的議題凌駕於政治問題之上。多元文化是Jeffrey 於競選中極力倡議的價值。新聞發佈會當日，司馬文為他站台，指「因為香港一國兩制受到衝擊，香港更需要追求多元文化的價值。」然而，無論是司馬文，還是Jeffrey Andrews，都沒有好好地闡述兩者的關係。記者直接批評他離地，一直追問他倡議多元文化在這種政治抗爭氛圍下的重要性。一個印度面孔的香港立法會議員，在這種政治氣氛下，有何作用？他指「國際戰線」不能只有黃之鋒這種手段和角色。而他的角色，就是香港的形象工程，以黑膚色象徵香港的開放，對比中國內地的封閉。

採訪Jeffrey一段日子中，慢慢地瞭解到，他的溫和不因離地，只是為世所迫——他背後整個族群，是一種香港人無法想像的牽制。正如我們在紀錄片中，呈現少數族裔被不同黨派拉攏，因而變得分化與混亂，少數族裔擔憂被政治清算，「如果我在前線中被捕，以後少數旅裔就唔會再參與政治。」他是為了族群，亦是放眼整個香港。

「如果我在前線中被捕，以後少數旅裔就唔會再參與政治。」 Jeffrey Andrews

走出重慶，安德里爭取一張少數放裔的選票有難？（鄭子峰攝）

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同鄉誤當宣傳海報為「車頭相」

Jeffrey在重慶大廈的辦公室玻璃門上貼上初選宣傳海報，說：「我有一個服務對象，看見這張海報，還以為我死了。」那人以為海報是「車頭相」。聽罷，人人笑得人仰馬翻。然而，笑聲背後卻是一個無奈的現況：少數族裔對民主派初選，所知甚少。

事實是，關於民主派初選的宣傳單張，是少之又少。

Jeffrey指有一位長輩看着他長大，原本說好會支持他，但後來卻收到建制派議員電話，指憂心被政治清算，只能保持中立。（鄭子峰攝）

一次訪問期間，Jeffrey突然遞上電話，問：「這個訊息是什麼意思？」原來是戴耀廷在群組內傳來的中文訊息，「因為群組中大家以中文對答，所以甚少參與討論，有賴競選團隊幫忙翻譯。」他直言在民主派初選團隊中，有時候都感到被忽略。

雖則是有點諷刺，但他沒有怪責。

第一次參加論壇辯論，主持人兩次忘了讀出他的名字，他自嘲：「那麼快便被DQ？」後來，梁振英在Facebook上點名批評他缺席九龍西的論壇。他喊冤，指大會在辯論前一天才記得通知他，當中又有語言上的溝通問題，他才缺席。幸有大會替他澄清。

「所以，我希望自身改變能帶來更大的變化。」Jeffrey 說。他希望真正的「We Connect」，不單是香港人走入重慶大廈，而是「每周電視報道立法會會議，都會看到一個黑膚色的面孔。」政治參與，才是真正的融合。

總結：

記者在競選的不同階段，不斷問他初選對他的意義，他每次的答案都有點不同，在紀錄片的尾段，他給了一個很好的答案。Jeffrey Andrews是香港人嗎？他明白香港人的核心價值嗎？岑子杰的一番話，為這齣短篇紀錄片，做了一個很好的總結。