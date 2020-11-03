颱風後，拍攝隊伍隨香港木庫創辦人黃卓健（Ricci）到粉嶺偏僻的村落，拍攝木庫與樹藝師回收一棵超過400年的古樹名木---樟樹。樟樹活過四年，即使因颱風「斷臂」，我們在樹底下對樹的巨大與神聖，依然感到讚嘆不已。Ricci盼望我們隨行，因親身感受一下「樹」的生命。

2018年山竹颱風過後，香港3萬棵樹倒塌，送進堆田區，原來香港是沒有回收樹木政策，黃卓健當頭棒喝，回收第一根木回來，只是「膽粗粗」一試。他強調香港政府不是不想回收樹木，而是不懂做。然而，黃卓健同是由零開始，與樹建立關係，由回收一根樹木到創建木庫，他為政府做了一個模範。

每年進口木材20萬噸 本土廢棄木10萬噸

沿途中，看見馬路兩旁的台灣相思樹，Ricci道出一段又一段的歷史故事。因為50年代人們大量砍伐樹木，殖民政府大量植林，台灣相思樹成為本土常見的樹木。不過，政府以往把馬路邊的塌樹都視為廢木送進堆田區。Ricci曾趕至現場，消防員已把樹斬成醉塊，回收也只能做砧板。Ricci：「其實本土木材從不比進口木材差。」台灣相思樹只有數十年壽命，政府未來未有計劃再種台灣相思樹。探其底蕰，會否有其他原因，不得而知。只是，為了答謝台灣相思樹為香港人多年來遮風擋雨，Ricci用其設計了「相思風雨鐘」，為香港人保存一段本土史。