跆拳道港隊教練「冇人工」？ 楊子泳：培育運動員唔計較錢

「有時賽後，外國選手問我們訓練的時數，他們都會覺得詫異。」現任香港跆拳道代表隊教練楊子泳說，「我們訓練時數比中學生的訓練更少，但卻與他們水平相約，這樣反而獲得他們尊重，是很可笑。」事實是，跆拳道於2015年才被香港體育學院納入精英B級的體育項目。非精英A級的運動，代表甚麼？代表沒有固定的訓練場地；沒有醫療、體適能等配套支援，以致大部分的跆拳道運動員都只能兼職捱下去。

楊子泳，曾是香港跆拳道公開賽八連冠，幸有「師傅」自掏腰包讓他教班，無需擔心生計，專心做全職運動員。香港跆拳道代表隊，其實沒有一個團隊的支援，甚至連一個全職教練都沒有。楊子泳還當運動員的年代，每逢到海外習訓或參賽，便會記錄海外選手的訓練模式，自己相約師兄弟練習。參加過數次奧運資格賽，「2012年面對台灣選手，習訓時他實力不如我。但比賽時台灣隊伍策略轉變得好快，比搶去兩分而落敗。」對比台灣，香港運動員缺乏教練團隊在戰術上的支援。「我好想衝前，但支援真係唔夠。作為運動員，其實我唔想有呢種諗法，只想做好自己。但站在冠軍寶座上，真係唔係一個人做得到。」

「跆拳道其實係比較容易（獲取獎牌）的項目，像劍擊一樣，都講求智力。」楊子泳沒有埋怨，只是他眼見不少尖子因為生活而放棄；眼見泰國等國家從落後到超前香港，反觀香港跆拳道發展的温吞，他只是覺得：「可以做得更好。」

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