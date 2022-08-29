讀障女童藝術增自信　母拒言棄盼扭轉命運：要相信自己的孩子

要相信自己的孩子，無論發生什麼事情，父母是孩子最好的朋友。 照顧者 - Vivian

Vivian，是一位患有自閉症、讀寫障礙，以及感統失調的女童的媽媽。Vivian分享，在女兒一歲的時候，發現女兒不懂說話，平衡力亦比起同年的小朋友差。經醫生診斷後，發現女兒除了發展遲緩外，亦同時患上自閉症、讀寫障礙、專注力不足、及過度活躍症。

Vivian坦言，醫生曾勸喻她，不用對女兒抱有太大期望。但Vivian拒絕言棄，並努力尋找資源協助女兒成長。

對於Vivian來說，生活上最大的困難，莫過於是協助女兒完成功課。「女兒曾跟我分享，每當做功課的時候，文字的筆畫就如跳舞。」Vivian 如是說。機緣巧合下，Vivian 和女兒參加了「明愛賽馬會兒動藝術館」計劃 。

麥詩韻指，計劃希望讓家長和有特殊學習需要的學童明白，個人價值和能力並不只建基於學業成績。她希望透過藝術訓練以及舉辦展覽，讓學童看到自己的個人潛能以及可能性。

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關於「明愛賽馬會兒動藝術館」

明愛賽馬會「兒」動藝術館是一個結合藝術和讀寫障礙服務的平台, 由香港賽馬會慈善信託基金捐助香港明愛推行。「分數有高低, 但藝術沒有對錯」，平台相信每個孩子皆有無盡創意和潛能，亦相信藝術的力量。平台為讀寫障礙學生提供多元有趣的藝術培訓，提升他們對學習的動機和興趣，協助他們認識和表達自我，建立自信心，從而相信自己的未來充滿可能性。



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