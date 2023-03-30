當水喉匠維持生計　霹靂舞者盼出戰奧運：香港地冇錢跳唔到舞

霹靂舞將於2024巴黎奧運「入奧」，成為正式項目。要成為奧運選手，世界各地的霹靂舞者必須參與由「世界運動舞蹈總會」（World DanceSport Federation，WDSF）所舉辦的奧運積分賽，以累積分數。舞者眾多，世界各國只能派出三位霹靂舞者參與積分賽。最後，只有排名頭15位的舞者，能踏上巴黎奧運的霹靂舞台。



而香港方面，官方組織 - 香港體育舞蹈總會亦正積極籌備及舉辦多個香港區計分賽，以挑選三名霹靂舞者，於2024年代表香港作賽。比賽頻繁，排名出爐，我們接觸到於全港計分賽暫時排行第二的舞者 - 張卓文。



張卓文，香港霹靂舞代表隊成員，舞名B-Boy EX。

為了生活，早上的張卓文是水喉匠；

為了夢想，晚上的張卓文是霹靂舞者；

為了變得更強，張卓文希望成為奧運運動員。

張卓文，香港霹靂舞代表隊成員，舞名B-Boy EX。2008年，當時只有十五歲的張卓文，在跳唱樂團 - 棒棒堂、勁舞團的薰陶下，誤打誤撞踏上霹靂舞之路。卓文憶述：「哥哥也是一位嘻哈舞者，當時他教授我霹靂舞的基本技巧，算是我第一位跳舞老師。」在流行文化和哥哥的影響下，舞者之路，一跳便是十五個年頭。

容不下街舞的街頭

對於霹靂舞者而言，街頭就是排舞室。但卓文坦言，香港街頭總是容不下舞者。「在街上練舞其實很麻煩，或許我們的音樂類型比較吵耳，只要有人看到我們練舞，便會馬上報警，因此絕大部份B-Boy 經已移師到工廈練舞。」

為了保持恒常練習，卓文與其他舞者決定合租工廈單位作排舞室。但租金高昂，因此他必須工作，以維持生活及排舞室的開支。「每天七時起床，九時上班，六時下班後便到排舞室練習，直至深夜。」卓文的日常，大概是香港兼職運動員的生活寫照。「我不喜歡別人說跳舞就是生活，沒有正職，生計也成問題。只跳舞而不工作，也會餓死。生活？先說生存吧。」

街頭容不下舞者，卓文與其他舞者決定合租工廈單位作排舞室。

卓文亦分享，為了提升技術以及豐富參賽經驗，他經常需要自支，到海外出賽。「沒有收入，便難以應付海外住宿、機票等開支。再說，霹靂舞的動作需要經常與地面磨擦，持續練習，衫褲鞋襪經常耗損，沒錢買鞋，怎辦？」

是舞者 也是水喉匠

為了維持生計，卓文投身建築行業，成為水喉匠。「或許是性格使然，我喜歡勞動，因為透過雙手創造價值的感覺很好。加上工作時間相對彈性，下班後練舞，感覺更有力。要是專心練習，每天兩至三小時經已很足夠。再者，沒有收入，又如何租用排舞室？」記者好奇他為何不透過教班或演出，以賺取生活費，卓文表示，「我不喜歡透過跳舞賺錢，感覺本質不一樣。」

為了生活，早上的張卓文是水喉匠。

舞者的身體，就是競賽的最大本錢。卓文亦曾因工傷，而影響比賽表現。「經常受傷，我的指頭全都結痂。2021年，曾經因為上班摔到而弄傷手腕，因而整整一個月不能練舞，當時正值奧運選拔賽第三站，那次也是強行演出，因此表現差勁。」他強調，希望透過自身證明，上班也可以跳舞。「上班累人，但下班後，你或許會外出消遣，而不是馬上回家睡覺；我選擇下班跳舞，是希望讓人知道，這是一個選擇。」

卓文亦曾因工傷，而影響比賽表現。

突如其來的運動員身份

靂舞將於2024巴黎奧運「入奧」成為正式項目，為挑選香港代表隊成員，香港體育舞蹈總會霹靂舞分部持續舉辦不同選拔賽，同時讓市民能夠近距離欣賞霹靂舞比賽，並推廣相關文化。

全港奧運計分賽暫時排行第二的舞者 - 張卓文。

「奧運令霹靂舞變成運動，這樣能讓更多人認識我們的文化。但依我來說，我是運動員，更是舞者，運動和藝術有著本質上的分别。我亦從沒有想過，自己有機會成為奧運運動員。」卓文認為，運動員的性質是所有人完成同一件事，爭強顯勝；而霹靂舞者則強調的是即興發揮（Freestyle）。

問到卓文如何評價香港對霹靂舞者的支援，他笑言：「香港是實行現實主義的城市，假如你沒有成績，便沒有人給予支援。但真正的培育，理應是由零開始。沒有第一步的支援，又如何推展文化，從而發掘更多有潛質的舞者？」這是卓文的心聲，也是香港運動員和藝術投身者的自白。

卓文認為，運動員的性質是所有人完成同一件事，爭強顯勝；而霹靂舞者則強調的是即興發揮（Freestyle）。

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